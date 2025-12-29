Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.11 комментариев
Путин подписал указ о призыве в армию
Путин подписал указ о призыве в армию в 2026 году 261 тыс. человек
Впервые вместо начала весеннего и осеннего призыва президент России Владимир Путин подписал указ о призывной компании сразу на весь год. Согласно документу, в 2026 году в российскую армию будет призвано 261 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном военном призыве граждан в возрасте от восемнадцати до тридцати лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву, в количестве 261 тыс. человек, передает ТАСС.
Документ официально размещен на портале правовых актов и распространяет действие с 1 января по 31 декабря 2026 года.
В указе отмечено: «Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек».
Глава государства подписал единый указ впервые после вступления в силу закона о круглогодичном военном призыве.
При этом, несмотря на нововведения, проходить службу призывников будут по-прежнему двумя наборами: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Президент также распорядился уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Ранее каждый призыв оформлялся отдельным указом, где предварительно оговаривалось число новобранцев для весенней и осенней кампаний.
В этом году число новых призывников теперь указывается единой суммой на год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить призыв на срочную службу в армии в течение всего календарного года.
Кабмин скорректировал правила, по которым молодых людей смогут призывать в течение года с момента решения, если они сразу не попали в часть.