Решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании

Tекст: Антон Антонов

Постановление правительства опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Теперь, если призывника не отправили в часть в период основного призыва, это можно сделать в течение второй кампании в течение года с момента принятия соответствующего решения, передает ТАСС.

Новые правила приводят порядок призыва в соответствие с законом, который президент России Владимир Путин подписал в апреле.

Документ предписывает, что решение о направлении призывника к месту службы подлежит исполнению в любой из следующих призывных периодов в течение одного года.

Согласно обновленным правилам, призывнику могут направлять повестки для уточнения данных воинского учета. Сам призывник вправе сообщать о любых изменениях ситуации, например, о появлении оснований для отсрочки от службы.

На данный момент призыв в армию проводится дважды в год – в весеннюю и осеннюю кампании: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.