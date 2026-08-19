Минздрав Франции сообщил о более чем тысяче умерших из-за жары сверх ожиданий

Tекст: Денис Тельманов

Волна жары, охватившая Францию с 3 по 22 июля, привела как минимум к 1 243 дополнительным смертям от всех причин, передает РИА «Новости». Этот показатель оказался на 9,2% выше ожидаемого уровня.

«Во всех 78 департаментах в дни, на которые пришлась волна жары, было предварительно зафиксировано как минимум 1 243 дополнительных смертей от всех причин (плюс 9,2%)», – заявили в французском ведомстве.

Всего за указанный период зарегистрировали 14 713 смертей при ожидаемых 13 470. Рост смертности коснулся всех возрастных групп начиная с 45 лет.

Наибольший удар стихия нанесла пожилым гражданам. Около трех четвертей дополнительных смертей, или как минимум 917 случаев, пришлось на людей в возрасте 75 лет и старше.

Увеличение общей смертности зафиксировали во всех регионах, кроме Корсики, где влияние жары оказалось менее интенсивным. Самый высокий скачок – на 21,4% выше нормы – отмечен в западном регионе Пеи-де-ла-Луар.

Новые данные дополняют статистику предыдущей волны жары, длившейся с 17 июня по 2 июля. Тогда, по предварительным оценкам, зарегистрировали как минимум 5 764 дополнительные смерти.

Этим летом Европа переживает один из самых знойных периодов за последние годы, от которого сильнее всего страдают Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июль стал самым жарким месяцем во Франции за всю историю метеонаблюдений.

В конце июня из-за экстремальных температур в стране погибло около тысячи человек.

В целом по Западной Европе избыточная смертность на фоне погодных аномалий превысила 14 тыс. случаев.