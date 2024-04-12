Более 50 «Панцирей» защищают российские объекты от атак беспилотников

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, проведена колоссальная работа по усилению ПВО и ПРО с начала специальной военной операции и первых попыток противника атаковать с воздуха объекты на территории Подмосковья и Москвы с помощью беспилотников как промышленного, так и кустарного производства.



«Для эффективного прикрытия от ударов БПЛА задействовано более 50 боевых машин «Панцирь», а также других средств борьбы с малоразмерными воздушными целями, в том числе [это] переносные ЗРК (зенитные ракетные комплексы – прим. ТАСС), различные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы – прим. ТАСС), развернуто большое количество постов визуального наблюдения», – сказал Семенов.



Самоходный ЗРПК «Панцирь» разработки Конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией «Панцирь-С1» с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.

