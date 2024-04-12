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    Украина готова вернуть России самое лучшее
    Украина начала принудительную эвакуацию 47 поселков Харьковской области
    Сенатор назвал «голливудом» попытку ВСУ десантироваться на Тендровской косе
    «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
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    Спрогнозированы последствия нового контрнаступления ВСУ
    Пашинян заявил о проблемах с покупкой оружия из-за членства Армении в ОДКБ
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    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    3 комментария
    12 апреля 2024, 03:03 • Новости дня

    Более 50 «Панцирей» защищают российские объекты от атак беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» задействованы для прикрытия российских объектов от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов в интервью газете «Красная звезда».

    По его словам, проведена колоссальная работа по усилению ПВО и ПРО с начала специальной военной операции и первых попыток противника атаковать с воздуха объекты на территории Подмосковья и Москвы с помощью беспилотников как промышленного, так и кустарного производства.

    «Для эффективного прикрытия от ударов БПЛА задействовано более 50 боевых машин «Панцирь», а также других средств борьбы с малоразмерными воздушными целями, в том числе [это] переносные ЗРК (зенитные ракетные комплексы – прим. ТАСС), различные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы – прим. ТАСС), развернуто большое количество постов визуального наблюдения», – сказал Семенов.

    Самоходный ЗРПК «Панцирь» разработки Конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией «Панцирь-С1» с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.

    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

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    10 апреля 2024, 16:48 • Новости дня
    На Т-90М «Прорыв» начали устанавливать дополнительную защиту от мин

    «Уралвагонзавод» ввел дополнительную защиту от мин для Т-90М «Прорыв»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дополнительной защитой от подрыва мин начали обеспечивать танки Т-90М «Прорыв», сообщил заместитель начальника по производству сборочного цеха «Уралвагонзавода» Алексей Калитюк.

    Для этих танков ввели дополнительную носовую, лобовую защиту, на угловом донном листе. Она должна защищать машины от подрыва мин, сказал Калитюк в эфире проекта «Тыл», передает ТАСС.

    Если изделие наезжает на мину носовой частью, то защита «дополнительно отрабатывает», пояснил он.

    Ранее на предприятии сообщали, что постоянно совершенствуют свою бронетехнику, принимая во внимание опыт ее применения в зоне спецоперации и пожелания танкистов.

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    9 апреля 2024, 07:56 • Новости дня
    Российские военные сбили над Черным морем украинскую ракету «Нептун»
    Российские военные сбили над Черным морем украинскую ракету «Нептун»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО сбила над акваторией Черного моря украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием... противокорабельной ракеты «Нептун»... Украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», – сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила над морской акваторией возле Севастополя неопознанный объект.

    «Громкие звуки, которые были слышны в городе, – это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», – написал глава города в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что городская инфраструктура не пострадала.

    Развожаев призвал граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации в Сети.

    Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов также обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что система ПВО города функционирует эффективно.

    Р-360 «Нептун» – украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Дальность пуска ракеты составляет до 280 км, скорость – около 900 км/ч.


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    9 апреля 2024, 08:26 • Новости дня
    Марочко: Под Купянском уничтожена англоговорящая группа диверсантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Синьковка разведка запеленговала группу говорящих между собой на английском диверсантов, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что российским военным удалось вычислить их местоположение, по противнику ударили из гаубицы, после чего в радиоэфире прозвучали крики о помощи. Также стало известно, что из группы в 12 человек осталось в живых пять боевиков, двое из которых были тяжело ранены.

    Ранее боец спецназа с позывным Укроп рассказал, что наемники, работающие в ДРГ при боестолкновениях с бойцами 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения Главного управления Генштаба ВС России, обычно сдаются или отступают.

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    9 апреля 2024, 05:03 • Новости дня
    Российские вертолетчики уничтожили украинских диверсантов под Харьковом

    Российские вертолетчики уничтожили украинских диверсантов на Харьковском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж ударного вертолета Ка-52 ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны России.

    Отмечается, что для уничтожения противника были применены неуправляемые авиационные ракеты С-8, передает ТАСС. Успешное выполнение задачи подтвердил передовой авиационный наводчик.

    «После выполнения задания успешно вернулись на аэродром вылета с отличным результатом», – рассказал штурман-оператор Ка-52 с позывным Николай.

    В состав ударной группы, помимо Ка-52 «Аллигатор», входили боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8. Также группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

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    9 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Минкультуры Украины ответило на критику брони от мобилизации для цирков

    Минкультуры Украины назвало «хейт» в адрес брони от мобилизации для цирков и медиа неуважением

    Минкультуры Украины ответило на критику брони от мобилизации для цирков
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство культуры и информационной политики Украины не согласилось с критикой, вызванной бронированием от мобилизации для работников цирков, ансамблей, музеев и медиаресурсов.

    Исполняющий обязанности министра Ростислав Карандеев заявил в соцсетях, что хейт в адрес этой меры является проявлением неуважения. Он подчеркнул, что нельзя делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию, а цирковые коллективы – это не просто «уличные шапито», а профессиональные коллективы с высококлассными мастерами, передает ТАСС.

    Предоставление брони сотрудникам СМИ Карандеев обосновал тем, что пресса и медиа являются «источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины».

    Напомним, министерство культуры Украины признало государственное предприятие «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием, работники которого получат бронь от мобилизации.

    Эта новость вызвала волну насмешек и критики среди интернет-пользователей на Украине. Так, многие стали предлагать Карандееву самому отправиться на фронт.

    «То есть высококлассный инженер, столяр, спортсмен могут воевать, а работник цирка нет?» – поинтересовались у министра подписчики.

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    11 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    На Украине принят закон об ужесточении мобилизации
    На Украине принят закон об ужесточении мобилизации
    @ Serg Glovny/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Верховная рада Украины в четверг приняла закон об ужесточении мобилизации. За документ проголосовали 283 депутата.

    Законопроект вызвал большой резонанс и был встречен с критикой со стороны общества. К нему было подано рекордное количество правок – более 4,2 тыс., передает ТАСС.

    В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент вопрос демобилизации был исключен из него.

    Новый закон существенно ужесточает процесс мобилизации. Военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.

    Граждане от 18 до 60 лет в период мобилизации обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

    Закон также обязывает работодателей предоставлять работникам отсрочку от призыва на военную службу.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.

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    10 апреля 2024, 12:13 • Новости дня
    Ми-24 потерпел крушение у западного побережья Крыма

    МО: В районе западного побережья Крыма потерпел крушение вертолет Ми-24

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма, по предварительным данным, по технической причине, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, при выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Крыма по причине отказа техники потерпел крушение вертолет Ми-24, передает ТАСС.

    Там добавили, что на месте крушения работают спасатели.

    Ранее вертолет Ми-24 ВВС Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума.

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    9 апреля 2024, 06:36 • Новости дня
    Австралия заявила о готовности сотрудничать с Японией в рамках AUKUS

    Австралия заявила о готовности сотрудничать с Японией в рамках AUKUS, но о членстве речи не идет

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой заявил о готовности стран альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) к сотрудничеству с Японией в области разработки военных технологий. Однако, по его словам, речь не идет о присоединении Токио к альянсу.

    «Потенциальное участие Токио в AUKUS будет заключаться в совместной разработке технологий», – заявил Конрой в эфире телеканала ABC, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сотрудничество с Японией основывается на общности интересов и доверии.

    «Кроме того, эта страна находится на переднем крае развития передовых оборонных возможностей и обладает одной из самых развитых экономик в мире. Для нас логично сотрудничать с ней», – уточнил министр.

    Ранее министерства обороны стран – участниц AUKUS опубликовали совместное заявление, в котором выразили готовность к сотрудничеству с Японией в области передовых военных технологий, не связанных с разработкой атомных подводных лодок.

    AUKUS – трехстороннее военное партнерство, созданное в сентябре 2021 года. Главными направлениями сотрудничества являются предоставление Австралии флота атомных подводных лодок и совместная разработка военных технологий в различных областях, включая искусственный интеллект, кибербезопасность и гиперзвуковые летательные аппараты.

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    9 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Летчики Северного флота установили несколько рекордов в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летчики смешанного авиационного корпуса Северного флота установили в Арктике несколько рекордов, которые вошли в Книгу рекордов ВС России, сообщили в пресс-службе флота по итогам заседания Военного совета под руководством командира корпуса генерал-лейтенанта Александра Отрощенко.

    Как говорится в сообщении, в августе 2023 года впервые в истории экипажи Су-33 совершили перелет на аэродромы на островах Северного Ледовитого океана, в результате чего были подтверждены возможности использования истребителей на арктических аэродромах с возможностью прикрытия объектов ВС России в широтах Арктики и Северного морского пути, передает ТАСС.

    В тот же период экипажи самолетов Су-33 впервые заступили на боевое дежурство, взлетев с аэродрома Рогачево (архипелаг Новая Земля) и аэродрома Нагурская (архипелаг Земля Франца Иосифа). Командиру корабельного истребительного авиационного полка Северного флота был вручен сертификат о внесении достижений его части в Книгу рекордов ВС России.

    Ранее два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет у Аляски.

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    10 апреля 2024, 11:31 • Новости дня
    Рособоронэкспорт предложил дружественным странам помощь в создании ВДВ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рособоронэкспорт (входит в Ростех) предлагает дружественным странам содействие в организации и обучении подразделений воздушно-десантных войск с полным оснащением необходимой техникой, заявили в пресс-службе компании.

    Как говорится в сообщении, компания готова помочь в построении парашютно-десантных подразделений, обучении военнослужащих, создании наземной инфраструктуры, оснащении всеми видами военной вооружения и техники, передает ТАСС.

    Результатом работы станет появление в составе вооруженных сил иностранного заказчика полностью боеготового рода войск.

    Как уточнил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, большой потенциал своего предложения компания видит на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в странах Африки.

    Ранее Рособоронэкспорт рассказал о совместных проектах по производству оружия.

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    10 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    Пентагон заплатил SpaceX 23 млн долларов за поставку на Украину терминалов Starlink

    Bloomberg: Пентагон заплатил SpaceX 23 млн долларов за поставку на Украину терминалов Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны США заплатило американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, 23 млн долларов за поставку Киеву терминалов спутниковой связи Starlink, сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

    По его данным, контракт действует с июня 2023 года по май 2024 года, при этом источник не уточнил, планируется ли его продление, передает ТАСС.

    Как пишет Bloomberg, сумма в 23 млн долларов «ничтожна мала» по сравнению с тем, сколько Маск зарабатывает на других оборонных проектах США.

    Ранее SpaceX решила создать сеть спутников-шпионов для разведки США.

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    12 апреля 2024, 01:55 • Новости дня
    Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, и на Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины, пишет газета Le Figaro.

    Издание указывает, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году украинские военные вынуждены отступать на оборонительные позиции, тогда как российская армия оказывает постоянное давление, стремясь прорвать линии противника, передает ТАСС

    Как отмечает газета, смертоносность боев, обусловленная хорошей просматриваемостью поля боя и точностью огня, делает любое наступление трудоемким и способным обернуться большими потерями. В этой ситуации, замедляющей ход конфликта, положение Киева становится все более шатким.

    Le Figaro указывает на недавние слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что Киев проиграет без помощи Вашингтона, и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, выступившего с аналогичным заявлением.

    В разговоре с французскими официальными лицами украинские представители обещают начать контрнаступление в 2025 году, если Париж «поможет Киеву продержаться в текущем году». «Украинцы говорят нам: помогите нам выстоять в 2024 году, и в 2025 мы сможем снова начать наступление», – приводит газета слова французского чиновника, ведущего диалог с украинской стороной.

    По данным Le Figaro, Киев заинтересован в поставках наземных систем «земля-воздух» среднего радиуса действия Mamba (SAMP/T). «Украинцам нужны не столько сами системы, сколько ракеты», – цитирует газета тот же источник. При этом издание указывает, что несмотря на давление со стороны французского правительства, компания MBDA, которая производит используемые с этой системой ракеты Aster 30, не сможет поставить больше снарядов в краткосрочной перспективе. К тому же, продолжает Le Figaro, армия Франции нуждается в них для своих собственных целей.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. По его словам, украинская армия держит оборону из последних сил.

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    12 апреля 2024, 01:00 • Новости дня
    Войска ПВО-ПРО РФ за два года уничтожили более 30 тысяч воздушных целей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) за два года проведения специальной военной операции уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов.

    «Уже два года войска ПВО-ПРО несут боевое дежурство полным составом сил и средств в круглосуточном режиме. <...> На сегодняшний день нашими военнослужащими уничтожено более 30 000 средств воздушного нападения противника. Среди них – самолеты тактической авиации, тактические ракеты, беспилотные летательные аппараты, противорадиолокационные ракеты», – сказал Семенов в интервью газете «Красная Звезда», передает ТАСС.

    Он уточнил, что силами и средствами войск ПВО-ПРО усилена противовоздушная оборона приграничных с Украиной областей и важнейших административно-промышленных центров по всей зоне ответственности. Также военнослужащие вновь сформированного соединения ПВО, имеющего на вооружении новейшую зенитную ракетную систему, выполняют задачи по прикрытию Донецка, Луганска, Мелитополя, Бердянска.

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    12 апреля 2024, 01:27 • Новости дня
    США отказались назвать сроки вывода войск из Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты пока не готовы определить сроки и формат своего военного присутствия в Ираке. Об этом заявила представитель Госдепартамента США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов.

    «У нас в самом разгаре между вооруженными силами наших стран очень важное обсуждение того, какую форму мы придадим будущему нашего сотрудничества и нашего партнерства. И я действительно не стану выдвигать предположения насчет того, как это будет выглядеть», – отметила американский дипломат, передает ТАСС.

    По ее словам, рассуждения о том, состоится ли вывод войск США из Ирака, подрывали бы способность Вашингтона «принимать верные решения», касающиеся партнерства с Багдадом в сфере безопасности.

    Предстоящий визит премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани в Вашингтон, запланированный на 15 апреля, будет посвящен прежде всего экономическому сотрудничеству и не затронет вопрос военного присутствия США в стране.

    Однако, по информации главы иракского Минобороны Табита аль-Аббаси, вопрос вывода войск возглавляемой США международной коалиции станет центральной темой визита ас-Судани. Вашингтон, по его словам, «размышляет о способе и сроках вывода войск».

    В феврале официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул назвал силы альянса во главе с США дестабилизирующим фактором в Ираке и подчеркнул, что Багдад рассматривает вопрос о скорейшем прекращении миссии коалиции в стране.

    Таким образом, несмотря на заявления американской стороны, вопрос о выводе войск США из Ирака остается актуальным и может стать предметом серьезных переговоров между Вашингтоном и Багдадом.

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