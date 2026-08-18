18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Депутат Рады заявил о финансовой пропасти на Украине
Депутат Рады Гетманцев предупредил о финансовых рисках из-за дефицита бюджета
Невыполнение доходной части бюджета Украины и замедление экономики грозят пропастью в финансовой политике, заявил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев подчеркнул, что Украина находится в шаге от пропасти, передает РИА «Новости».
«Невыполнение бюджета в доходной части, некоторые, мягко говоря, невзвешенные решения в оборонной сфере, но не только, объективное замедление развития экономики привели к тому, что проблемы будут даже со 100% выполнением всех наших обязательств и получением всех подтвержденных денег», – написал парламентарий.
Политик добавил, что срыв договоренностей с Международным валютным фондом или Евросоюзом серьезно усугубит кризис. Он призвал коллег оперативно проголосовать за выполнение всех международных требований.
По данным украинского Минфина, в конце 2013 года долг государства составлял 584,79 млрд гривен. К июню 2026 года этот показатель увеличился в 16,2 раза. Западные партнеры все чаще требуют от Киева искать внутренние источники финансирования.
В июне Даниил Гетманцев назвал критической ситуацию с невыполнением требований Международного валютного фонда.
В июле фонд обязал Киев погасить кредитную задолженность на сумму около 171 млн долларов.
К лету совокупный государственный долг страны достиг 211,6 млрд долларов.