На Украине решили легитимизировать списание тел «пропавших без вести»

Эксперт: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского

Политолог Шеслер: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского

Tекст: Олег Исайченко

«Конфронтация между Владимиром Зеленским и теми силами, которые фактически управляют Украиной извне, вышла на новый уровень», – считает политолог Лариса Шеслер. Она напомнила, что инструментами воздействия на Банковую являются в том числе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

В этой связи операция антикоррупционных органов по разоблачению преступной организации, которая получила название «Форрест Гамп», преследует несколько целей. «Первая – припугнуть и укротить Зеленского. Вторая – оказать давление на депутатов Верховной рады, чтобы они не утверждали кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны», – уточнила собеседница.

Эксперт обратила внимание на фигурантов расследования – речь идет о людях, которые так или иначе имеют влияние на парламент. Среди них, в частности – депутат из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Столар. Как отметила Шеслер, в последнее время фракция голосует за одиозные законопроекты, которые выдвигают «Слуги народа».

«Столар известен как один из крупных застройщиков в Киеве. Бизнесмен беспринципен и в политических конструкциях преследует лишь собственную выгоду», – рассказала политолог. В фарватере украинской власти следует и другой фигурант – бывший нардеп, застройщик Максим Микитась. Он имеет доступ к финансовым потокам, добавила аналитик.

«В условиях деградации промышленности застройщики, как и агробароны, остаются ключевыми фигурами в украинском бизнесе. Вместе с тем, они плотно аффилированы с властью, поскольку речь идет о выделении земельных участков, государственном финансировании и фактически о зависимости от госаппарата. Поэтому и Столар, и Микитась всегда подыгрывают руководству страны», – объяснила Шеслер.

Отдельно она коснулась фигуры заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Мудрой, у которой прошли обыски в рамках операции «Форрест Гамп». «Мудрая не рулит, как, например, Давид Арахамия или Андрей Ермак. Но она держит в руках очень много информации о цепочках, связывающих между собой украинский бизнес, министерство обороны, офис Зеленского. Другими словами, через нее можно установить и доказать коррупционные связи», – детализировала собеседница.

Более того, нет никаких сомнений в том, что операция по разоблачению преступной организации и ранее прозвучавший призыв Михаила Федорова о необходимости провести выборы в стране – звенья одной цепи, указывает спикер.

«Я думаю, что многие политические силы на Западе посчитали нужным иметь в запасе серьезного игрока, способного составить конкуренцию Зеленскому. И, по всей вероятности, ставка сделана именно на экс-главу минобороны Федорова. В его пользу сыграло то, что он молод, легко управляем, не имеет отдельных рычагов влияния, как, скажем, Валерий Залужный, у которого большая поддержка в армии. Федоров – это фигура, которая может опираться только на толпу, на украинского обывателя, которого очень легко обмануть демократическими лозунгами», – пояснила Шеслер.

Зеленский же, по прогнозам собеседницы, будет до последнего биться за свое место на верхушке политической пирамиды и упираться против проведения президентских выборов. «Он отлично понимает, как только он «слетает» – тут же теряет не просто капиталы, но и рискует лишиться жизни. Кого Зеленский сможет мобилизовать в свою поддержку – покажет время. Но важно понимать, что все структуры – местное самоуправление, избирательные комиссии и суды – на сегодняшний день подконтрольны Зеленскому», – заключила Шеслер.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации. Заявляется, что группа действовала под руководством действующего и бывшего депутатов Рады. Также в нее входили чиновники офиса президента Украины, говорится в сообщении НАБУ.

«В ходе обысков в рамках операции «Форест Гамп» НАБУ и САП обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации по деятельности временной следственной комиссии Рады. В нем содержатся коммуникационные решения и месседжи для реагирования на публичную ситуацию вокруг работы комиссии», – отмечается в сообщении.

Обыски проходят, в частности, у замруководителя офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая отвечает за юридические вопросы, сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Между тем, уже стало известно, что Зеленский уволил Мудрую с занимаемого ею поста.

По данным Telegram-канала «Страна», операция затронула также нардепа Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. Кроме того, в деле фигурируют чиновники минюста Украины и представители Sense Bank. Издание напоминает, что в среду должно состояться голосование по назначению Евгения Хмары на пост министра обороны. Процесс хотят сорвать сторонники бывшего главы ведомства Михаила Федорова, на стороне которых действует и НАБУ, указывается в посте. Примечательно, что у здания парламента второй день проходят митинги – около сотни человек выступают против отставки Федорова.

«Не исключено, что НАБУ сейчас решило достать из «загашника» один из эпизодов дел по Микитасю, с которым можно было связать Столара и Мудрую. Цель – оказать информационно-политическое давление на Зеленского (через Мудрую) и побудить курируемую Столаром группу «Восстановление Украины» не голосовать за Хмару», – предполагает издание.

По мнению авторов, задача Федорова и его «группы поддержки» – заставить Зеленского вновь внести его кандидатуру на должность министра обороны. Также, по данным «Страны», сторонники экс-главы военного ведомства начали требовать проведения выборов президента во время болевых действий, чтобы убрать от власти Зеленского и сделать Федорова новым главой государства.

Отметим, что днем ранее Михаил Федоров опубликовал видеообращение, в котором призвал провести на Украине выборы. «Надо обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей, людям в прифронтовых регионах, надо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату», – сказал он.

По его словам, люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются. Федоров также заявил о системном кризисе управления на Украине: старая система живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений.