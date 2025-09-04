Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.0 комментариев
Путин призвал развивать атомную генерацию как зеленую энергетику
Развитие атомной генерации, практически не имеющей углеродного следа и относящейся к зеленой энергетике, остается приоритетом для России, особенно на Дальнем Востоке, заявил президент Владимир Путин.
На совещании по вопросам топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока Путин подчеркнул, что атомная энергетика традиционно сильна в России и полностью соответствует критериям зеленой энергетики, передает ТАСС.
По его словам, у проектов атомных электростанций практически отсутствует углеродный след.
Путин отметил, что в дальневосточном регионе уже реализуются проекты малой атомной энергетики – Якутская и Чукотская малые атомные электростанции. Также запланировано строительство новых объектов, включая Приморскую и Хабаровскую атомные электростанции, а также уникальной плавучей атомной электростанции для обеспечения энергией Быстринского горно-обогатительного комбината на Чукотке.
Президент добавил, что рассчитывает услышать предложения и мнения участников заседания по развитию перспективных направлений в атомной генерации.
Ранее Путин заявил о необходимости развивать энергетику Чукотки.
Он предложил расширить угольную генерацию на Дальнем Востоке. Также Путин заявил, что запасов угля в России хватит почти на тысячу лет. Глава государства потребовал повысить эффективность использования угля в энергетике Дальнего Востока.