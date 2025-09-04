Путин предложил расширить угольную генерацию на Дальнем Востоке

Путин заявил о необходимости развития угольной генерации на Дальнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Инициатива по расширению угольной генерации на Дальнем Востоке была озвучена президентом России Владимиром Путиным на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, передает ТАСС.

Путин отметил важность оценки возможностей увеличения использования угольной генерации в регионе, подчеркнув, что это должно происходить только при экономической оправданности и с учетом современных технологий, а также строгого соблюдения экологических стандартов.

Президент подчеркнул, что спрос на природный газ на Дальнем Востоке в ближайшие годы вырастет в несколько раз, и уже сейчас заметны признаки дефицита. Путин заявил: «Полагаю целесообразным оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке. Разумеется, там, где это экономически оправдано и целесообразно. И, конечно, с использованием современных технологий и при строгом соблюдении экологических стандартов».

Он также добавил, что вопросы обеспечения газом региона должны решаться в приоритетном порядке, принимая во внимание как растущий внутренний спрос, так и экспортные обязательства.

Ранее Путин заявил, что запасов угля в России хватит почти на тысячу лет. Глава государства потребовал повысить эффективность использования угля в энергетике Дальнего Востока.