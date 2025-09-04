Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.0 комментариев
Путин предложил расширить угольную генерацию на Дальнем Востоке
Путин заявил о необходимости развития угольной генерации на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин высказался о целесообразности активного использования угольной генерации на Дальнем Востоке при строгом соблюдении экологических стандартов.
Инициатива по расширению угольной генерации на Дальнем Востоке была озвучена президентом России Владимиром Путиным на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, передает ТАСС.
Путин отметил важность оценки возможностей увеличения использования угольной генерации в регионе, подчеркнув, что это должно происходить только при экономической оправданности и с учетом современных технологий, а также строгого соблюдения экологических стандартов.
Президент подчеркнул, что спрос на природный газ на Дальнем Востоке в ближайшие годы вырастет в несколько раз, и уже сейчас заметны признаки дефицита. Путин заявил: «Полагаю целесообразным оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке. Разумеется, там, где это экономически оправдано и целесообразно. И, конечно, с использованием современных технологий и при строгом соблюдении экологических стандартов».
Он также добавил, что вопросы обеспечения газом региона должны решаться в приоритетном порядке, принимая во внимание как растущий внутренний спрос, так и экспортные обязательства.
Ранее Путин заявил, что запасов угля в России хватит почти на тысячу лет. Глава государства потребовал повысить эффективность использования угля в энергетике Дальнего Востока.