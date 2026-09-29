У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
МВД перечислило способы защиты учетных записей от утечек данных
МВД: Мошенники составили цифровые досье на россиян из мелких утечек данных
Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД назвало три основных правила для защиты учетных записей от попадания в базы телефонных мошенников.
Российская киберполиция посоветовала использовать уникальные пароли для разных сервисов, включать двухфакторную аутентификацию и ограничивать права доступа системных записей, пишет Telegram-канал ведомства.
Специалисты пояснили, что телефонные мошенники собирают цифровые досье на граждан из множества мелких утечек. Зная лишь номер телефона, злоумышленники могут выяснить паспортные данные, адреса проживания и историю покупок человека на различных площадках.
Заявление ведомства прозвучало на фоне сообщений о кибератаке на инфраструктуру сети «Додо Пицца». Злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам, датам рождения и составам заказов клиентов, при этом платежная информация осталась в безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сеть ресторанов «Додо Пицца» сообщила об утечке данных клиентов в результате действий хакеров.
Летом представители МВД рассказали о мошеннической схеме с ложным автоинформированием о взломе аккаунтов.
Ранее полицейские назвали первые часы после киберинцидента критически важными для устранения последствий утечки данных.