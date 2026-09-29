МВД перечислило способы защиты учетных записей от утечек данных

МВД: Мошенники составили цифровые досье на россиян из мелких утечек данных

Tекст: Мария Иванова

Российская киберполиция посоветовала использовать уникальные пароли для разных сервисов, включать двухфакторную аутентификацию и ограничивать права доступа системных записей, пишет Telegram-канал ведомства.

Специалисты пояснили, что телефонные мошенники собирают цифровые досье на граждан из множества мелких утечек. Зная лишь номер телефона, злоумышленники могут выяснить паспортные данные, адреса проживания и историю покупок человека на различных площадках.

Заявление ведомства прозвучало на фоне сообщений о кибератаке на инфраструктуру сети «Додо Пицца». Злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам, датам рождения и составам заказов клиентов, при этом платежная информация осталась в безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сеть ресторанов «Додо Пицца» сообщила об утечке данных клиентов в результате действий хакеров.

Летом представители МВД рассказали о мошеннической схеме с ложным автоинформированием о взломе аккаунтов.

Ранее полицейские назвали первые часы после киберинцидента критически важными для устранения последствий утечки данных.