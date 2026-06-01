В МВД рассказали о схеме аферистов с «автоинформированием» о взломе
Злоумышленники стали использовать рассылку писем об утечке данных, чтобы заставить граждан самостоятельно звонить аферистам под видом обращения в техническую поддержку, сообщили в пресс-центре МВД России.
Преступники отправляют потенциальным жертвам сообщения через СМС, электронную почту и мессенджеры, имитируя официальные уведомления о взломе учетных записей. В таких письмах всегда указывается телефонный номер, по которому якобы можно решить проблему, передает ТАСС.
«Фиксируется активное применение схем, в которых потерпевших убеждают инициативно звонить злоумышленникам. Посредством СМС-сообщений, электронной почты или мессенджеров гражданину поступает уведомление, замаскированное под автоинформирование и содержащее сведения о неправомерном доступе к его учетной записи с указанием номера телефона «для связи», текст которого побуждает гражданина обратиться в техническую поддержку», – сообщили в пресс-центре МВД.
В ведомстве отметили, что классические схемы обмана по-прежнему остаются популярными. Чаще всего аферисты звонят с неизвестных номеров и выстраивают разговор в бытовом ключе, стараясь усыпить бдительность собеседника.
Их главная цель – выманить личные данные человека или получить секретный код авторизации из СМС.
Их главная цель – выманить личные данные человека или получить секретный код авторизации из СМС.