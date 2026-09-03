Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Водитель автобуса получил срок за ДТП с поездом в Ленобласти
В Ленинградской области суд вынес приговор водителю автобуса, по вине которого произошло смертельное столкновение с грузовым поездом, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Водитель автобуса приговорен к трем с половиной годам колонии-поселения за ДТП на железнодорожном переезде, сообщается в канале прокуратуры в Max. Суд также лишил его права управлять транспортными средствами на три года.
«С учетом позиции гособвинителя Волховстроевской транспортной прокуратуры суд приговорил водителя к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», – сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Трагедия произошла утром 4 августа 2025 года на 254-м км Мурманского шоссе. Автобус с паломниками, следовавший из Ярославля в Карелию, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. В результате столкновения погибла 68-летняя женщина, 14 человек пострадали, из них восемь получили тяжелые травмы. Всего в салоне находились 37 человек, включая двух детей.
Напомним, в августе прошлого года грузовой поезд столкнулся с туристическим автобусом в Ленинградской области. После аварии правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
Позже суд отказался арестовывать водителя транспортного средства.