Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку

Tекст: Антон Антонов

Лавров напомнил, что в декларации закреплялись принципы нейтралитета и безъядерного статуса страны. «Все те принципы, на основе которых признавалась нами, да и всеми другими, независимость Украины, они уже давно выкинуты на помойку. Вот, тем не менее, Запад защищает Украину как страну, которая отстаивает европейские ценности», – сказал министр на полях Восточного экономического форума.

«Трамп говорит, что нужно учесть реалии на земле, и мы считаем, что это коренное отличие от Европы, которая говорит (про) границы 1991 года, представляете себе, даже абстрагируясь от того, любят они нас, не любят они нас, но разве какой-то реалистичный политик может сейчас говорить, что надо решить украинскую проблему путем восстановления Украины в границах 1991 года», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Лавров заявил, что реалии украинского конфликта определяются выбором людей на референдумах 2022 года, а не положением военных подразделений. «Реалии – не то, что там находятся наши войска, они там находятся, чтобы защищать выбор людей, который был сделан на референдумах. Реалии для нас – это выбор людей, который закреплен нашей конституцией», – сказал министр.

Прекращение боевых действий сейчас, отметил министр, означало бы согласие на возрождение нацизма.

Министр также указал, что стремление западных стран ввести на Украину «стабилизационные силы» показывает намерение сохранить нацистский режим, запретивший русский язык во всех сферах жизни. Заявления Киева о преступлениях российских военных в Буче он назвал бездоказательной провокацией, добавив, что европейцев туда возят на своеобразный политический туризм.

«К ним продолжают европейцы ездить. Я, кстати, не знаю, чего позволяем им туризмом заниматься политическим», – сказал Лавров.

Лавров заявил, что через неделю-полторы поедет в США на Генассамблею ООН и обсудит там с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем провокацию в Буче. Россия не отстанет от ООН с требованиями предоставить данные о провокации в Буче, заявил глава МИД.

«Президент [России Владимир Путин] изложил очень четко наши подходы к урегулированию. Выступал он в июне 2024 года в нашем министерстве иностранных дел. И он изложил задачи, которые стоят перед специальной военной операцией – это демилитаризация режима, денацификация Украины и, конечно же, воссоединение с Россией тех наших исторических территорий, которые волею судеб и решением (Никиты – ред.) Хрущева и его предшественников оказались внутри Советского Союза в составе не РСФСР, а УССР», – сказал Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров ранее счел политической слепотой мысли о возврате Украины к границам 2022 года.

Министр также назвал сохранение киевского режима предательством предков и предостерег от возрождения неонацизма.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным.