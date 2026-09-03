Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
В Киеве вдвое повысили тарифы на водоснабжение
Городской совет Киева проголосовал за двукратное повышение тарифов на воду
Власти украинской столицы приняли решение о двукратном увеличении стоимости водоснабжения для населения, подняв тариф до 63,79 гривны за кубометр.
Киевский городской совет принял решение о двукратном увеличении стоимости водоснабжения и водоотвода, передает ТАСС. Теперь кубометр воды обойдется жителям украинской столицы в 63,79 гривны (1,43 доллара). Ранее общий тариф составлял 30,38 гривны (0,68 доллара) за кубометр.
Мэр города Виталий Кличко объяснил этот шаг сложной финансовой ситуацией. Градоначальник также подчеркнул, что без дополнительного финансирования предприятию «Киевводоканал» будет крайне сложно функционировать в предстоящий зимний период.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр украинской столицы Виталий Кличко ожидает крайне сложный зимний отопительный сезон.
Международный валютный фонд потребовал от властей страны увеличить стоимость электроэнергии и газа для населения.
Ранее жители Киева вышли на митинг против резкого повышения цен на проезд в общественном транспорте.