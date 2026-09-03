Системы ПВО за день сбили 426 украинских дронов над регионами России

«Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

Tекст: Валерия Городецкая

Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

«Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

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