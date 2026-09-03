Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Системы ПВО за день сбили 426 украинских дронов над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами страны, сообщило Минобороны.
Российские силы противовоздушной обороны в течение дня успешно нейтрализовали масштабную атаку дронов, сообщает Минобороны в Max. В период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа.
Аппараты были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Кроме того, вражеские дроны были сбиты над Московским регионом и Республикой Крым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 416 украинских беспилотников над регионами России.
В конце августа российские военные перехватили 239 вражеских дронов над пятнадцатью субъектами страны.
В середине прошлого месяца дежурные расчеты отразили массовый запуск 316 аппаратов самолетного типа.