Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.6 комментариев
Собянин и Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской линии метро
Началось строительство тоннеля от станции «Липовая Роща» до станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии, в церемонии запуска щита приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Это большое событие наших совместных проектов с Московской областью», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».
По его словам, Москва и область ускоряют работы, чтобы сдать участок до станции «Ильинское» уже в 2027 году, хотя по графику окончание работ планировалось на 2028 год.
Воробьев отметил сложность инженерных решений, необходимых для проходки под Москва-рекой. Он выразил надежду на открытие участка в четвертом квартале 2027 года и подчеркнул, что новая ветка поможет разгрузить Рижское направление МЖД.
Воробьев также высоко оценил сотрудничество с Москвой и важность новых инфраструктурных проектов для Подмосковья.
Щит-гигант Мария проложит тоннель длиной 2,04 километра на глубине до 40,2 метра. Рублево-Архангельская линия протянется на 27,6 километра и соединит 12 станций от ММДЦ «Москва-Сити» до микрорайона Рублево-Архангельское и Красногорска.
Ранее в июле строители пробили оба тоннеля на первом участке Рублево-Архангельской ветки между «Шелепихой» и «Бульваром Генерала Карбышева» длиной 4,8 километров.