Собянин и Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской линии метро

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это большое событие наших совместных проектов с Московской областью», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва и область ускоряют работы, чтобы сдать участок до станции «Ильинское» уже в 2027 году, хотя по графику окончание работ планировалось на 2028 год.

Воробьев отметил сложность инженерных решений, необходимых для проходки под Москва-рекой. Он выразил надежду на открытие участка в четвертом квартале 2027 года и подчеркнул, что новая ветка поможет разгрузить Рижское направление МЖД.

Воробьев также высоко оценил сотрудничество с Москвой и важность новых инфраструктурных проектов для Подмосковья.

Щит-гигант Мария проложит тоннель длиной 2,04 километра на глубине до 40,2 метра. Рублево-Архангельская линия протянется на 27,6 километра и соединит 12 станций от ММДЦ «Москва-Сити» до микрорайона Рублево-Архангельское и Красногорска.

Ранее в июле строители пробили оба тоннеля на первом участке Рублево-Архангельской ветки между «Шелепихой» и «Бульваром Генерала Карбышева» длиной 4,8 километров.