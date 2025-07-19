Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тоннелепроходческий комплекс «София» успешно завершил проходку второго, левого тоннеля на участке между строящейся станцией «Звенигородская» и подземной демонтажной камерой у станции «Шелепиха», передает Telegram-канал Собянина.

Щит преодолел 348 метров в непростых геологических условиях менее чем за три месяца.

Ранее комплекс «София» уже завершил прокладку правого тоннеля на этом же участке. Часть маршрута метростроители прошли горным способом – практически вручную, используя малую механизацию.

С окончанием работ завершена вся механизированная проходка от «Шелепихи» до «Бульвара Генерала Карбышева». Общая протяженность участка составила 4,8 км. Оба новых тоннеля будут интегрированы с существующей инфраструктурой метро.

Ранее щиты «Натали» и «Виктория» завершили первый перегон между станциями «Звенигородская» и «Народное Ополчение». Затем работы продолжились до «Бульвара Генерала Карбышева».

Ввести в эксплуатацию первый участок Рублёво-Архангельской линии планируется уже в следующем году. Новая линия станет семнадцатой в московском метрополитене, соединит ММДЦ «Москва-Сити» со смарт-районом СберСити и будет насчитывать 12 станций с перспективой продления в Красногорск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам предложили придумать названия новых улиц и станций метро. Мэр Сергей Собянин открыл две новые станции на Большой кольцевой линии метро – «Народное ополчение» и «Мневники». Стоимость строительства метро Москвы до 2024 года увеличилась.