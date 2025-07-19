  • Новость часаВ Минобороны сообщили о более чем 70 сбитых дронах над регионами России
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    19 июля 2025, 10:03 • Новости дня

    Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строители пробили оба тоннеля на первом участке Рублево-Архангельской ветки между «Шелепихой» и «Бульваром Генерала Карбышева» длиной 4,8 км., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Тоннелепроходческий комплекс «София» успешно завершил проходку второго, левого тоннеля на участке между строящейся станцией «Звенигородская» и подземной демонтажной камерой у станции «Шелепиха», передает Telegram-канал Собянина.

    Щит преодолел 348 метров в непростых геологических условиях менее чем за три месяца.

    Ранее комплекс «София» уже завершил прокладку правого тоннеля на этом же участке. Часть маршрута метростроители прошли горным способом – практически вручную, используя малую механизацию.

    С окончанием работ завершена вся механизированная проходка от «Шелепихи» до «Бульвара Генерала Карбышева». Общая протяженность участка составила 4,8 км. Оба новых тоннеля будут интегрированы с существующей инфраструктурой метро.

    Ранее щиты «Натали» и «Виктория» завершили первый перегон между станциями «Звенигородская» и «Народное Ополчение». Затем работы продолжились до «Бульвара Генерала Карбышева».

    Ввести в эксплуатацию первый участок Рублёво-Архангельской линии планируется уже в следующем году. Новая линия станет семнадцатой в московском метрополитене, соединит ММДЦ «Москва-Сити» со смарт-районом СберСити и будет насчитывать 12 станций с перспективой продления в Красногорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам предложили придумать названия новых улиц и станций метро. Мэр Сергей Собянин открыл две новые станции на Большой кольцевой линии метро – «Народное ополчение» и «Мневники». Стоимость строительства метро Москвы до 2024 года увеличилась.

    17 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Специалисты экстренных служб были направлены на места падения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА атаковали ряд российских регионов. В результате атаки беспилотников на Белгород погиб мирный житель, пострадали еще шесть человек. Еще один житель региона пострадал в селе Прицепиловка Корочанского района. В результате атаки БПЛА на Смоленскую область пострадал один человек.

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    18 июля 2025, 02:56 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до четырех
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до четырех
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО сбиты еще два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Экстренные службы находятся на месте падения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средства ПВО уже сбили два беспилотника, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    17 июля 2025, 23:14 • Новости дня
    Силами ПВО сбит летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram отметил, что на месте падения обломков находятся работники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг российские средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву.

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    16 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых гроз, сильных ливней и шквалистого ветра, сообщил Гидрометцентр РФ.

    «Местами сильные ливни и очень сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 м/с», – отметили в ведомстве. Это предупреждение действует до 21:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    Оранжевый – предпоследний уровень в системе погодных предупреждений, который означает серьезную вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. Гидрометцентр напомнил, что на прогностических картах этот цвет символизирует опасные метеоусловия.

    В столице и области уже прошли грозы с сильным дождем в первой половине дня. Синоптики распространили экстренное предупреждение, подчеркнув, что непогода сохранится как минимум до вечера. Жителей просят быть осторожнее и по возможности не выходить на улицу во время грозы.

    В среду утром москвичей предупредили о надвигающейся грозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жителей Москвы также предупредили о сильном ливне с градом. В итоге в Московском регионе в ряде населенных пунктов суточные нормы осадков превысили исторические значения.

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    18 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково

    Tекст: Антон Антонов

    Для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на работу московского аэропорта Внуково (код ИКАО: UUWW), сообщила Росавиация.

    Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram.

    Кроме того, ранее вводились ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово, но они были быстро сняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сергей Собянин сообщал, что российские силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Эту информацию подтвердило Минобороны России.

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    18 июля 2025, 02:16 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО сбит второй беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Градоначальник сообщил в Telegram, что к месту падения обломков дрона прибыли экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО уже сбили один беспилотник, летевший на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково.

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    19 июля 2025, 02:04 • Новости дня
    Собянин сообщил о семи сбитых на подлете к Москве дронах ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Еще семь дронов ВСУ были нейтрализованы на подступах к Москве в ночь на субботу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с полуночи было сбито 13 беспилотников.

    «ПВО Минобороны уничтожено четыре вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале около 1.31.

    После этого до 1.45 еще три дрона были нейтрализованы силами ПВО. Всего с полуночи дежурные силы ПВО отразили атаку 13 дронов ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили в ночь на субботу четыре дрона ВСУ при подлете к столице, сообщил Собянин в Telegram-канале.

    Столичный градоначальник также рассказал о еще двух дронах ВСУ, сбитых в ночь на субботу на подступах к Москве силами ПВО.

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    16 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Улицу Правды в Москве оцепили из-за подозрительной «Газели»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть улицы Правды была оцеплена силовиками из-за обнаружения подозрительного автомобиля «Газель» у здания Центрального хранилища ЦБ России.

    Сотрудники оперативных служб заблокировали территорию и провели тщательную проверку транспортного средства, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    В результате проверки было установлено, что, по предварительным данным, автомобиль не представляет опасности.

    В июне похожий на бомбу предмет сняли с припаркованного автомобиля в Москве.

    Ранее в столице из-за подозрительного предмета оцепили парковку.

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    19 июля 2025, 02:18 • Новости дня
    Синоптик предупредил москвичей о возвращающейся жаре в +30 градусов

    Tекст: Ирма Каплан

    К концу следующей недели дневная температура в столичном регионе вновь приблизится к отметке в +30 градусов, а ночами ожидается до +20, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В Москве и области на следующей неделе в пятницу, субботу и воскресенье ночные температуры составят +15...+20 градусов, а днем будет +24...+29 градусов», – сказал он ТАСС.

    По словам Вильфанда, такие температуры – климатическая норма, согласно метеорасчетам за последние 30 лет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог сообщал, что на выходных 19 и 20 июля в столичном регионе ожидается снижение дневной температуры до значений климатической нормы и сохранение дождей по всей территории.

    А в начале новой недели москвичей ожидает устойчивая летняя погода с дневными температурами около +25 градусов и незначительными осадками.

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    18 июля 2025, 22:52 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике при атаке на Москву

    Собянин: ПВО пресекла очередную попытку атаки на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве специалисты экстренных служб ликвидируют последствия падения обломков вражеского беспилотника, атаку которого пресекли силы ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Об очередной попытке атаки вражеского беспилотника и ее пресечении силами ПВО Собянин сообщил в Telegram-канале.

    По словам мэра Москвы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее средства ПВО сбили три летевших в сторону Москвы украинских беспилотника.

    Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил о сбитом дроне при атаке на Москву.

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    19 июля 2025, 00:57 • Новости дня
    Четыре дрона сбиты силами ПВО на подлете к Москве

    Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Дежурные силы ПВО уничтожили в ночь на субботу четыре дрона ВСУ при подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

    «ПВО Минобороны уничтожено три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр около 0.20.

    Спустя 15 минут он добавил, что был уничтожен еще один дрон, летевший на Москву.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО вечером пятницы уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.


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    19 июля 2025, 02:30 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, все ограничения сняты, сообщила представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Аэропорт Шереметьево: сняты ограничения на выпуск воздушных судов. Аэропорт открыт для приема и отправки рейсов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, ранее аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на выпуск самолетов, воздушная гавань принимает рейсы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили в ночь на субботу 13 дронов ВСУ при подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.



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    18 июля 2025, 13:31 • Новости дня
    Собянин: На подлете к Москве сбили дрон

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны в пятницу днем уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу, сказал мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Утром в пятницу Минобороны сообщило, что ночью над Россией сбили 73 беспилотника, 10 из них были уничтожены на территории Московского региона.

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    19 июля 2025, 01:24 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву дрона

    Собянин: Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву дрона

    Tекст: Ирма Каплан

    Столичный градоначальник сообщил о еще двух дронах ВСУ, сбитых в ночь на субботу на подступах к Москве силами ПВО.

    «ПВО Минобороны уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили в ночь на субботу четыре дрона ВСУ при подлете к столице, сообщил Собянин в Telegram-канале.

    Кроме того, аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на выпуск самолетов, воздушная гавань принимает рейсы.

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    18 июля 2025, 14:04 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве дронах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны поразили два беспилотных летательных аппарата, двигавшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения беспилотников работают специалисты экстренных служб, написал Собянин в своем Telegram-канале.

    Ранее в пятницу Собянин сообщал об уничтоженном на подлете к Москве дроне.

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