Стало известно об увеличении стоимости строительства метро Москвы до 2024 года

Согласно адресной инвестиционной программе (АИП), затраты бюджета Москвы на строительство метро в период с 2011 по 2024 год превысят 2 трлн рублей, пишут российские СМИ.

Как сообщают «Ведомости», новая АИП предполагает, что затраты на строительство метро в 2020–2022 годах составят 700 млрд рублей, хотя в прошлом году план был на 546 млрд (+28%).

По данным «Ведомостей», в 2012 году стоимость программы строительства метро оценивалась в 900 млрд рублей, в АИП на 2015–2018 годы она стоила уже 1,3 трлн рублей, а теперь в 2,2 раза больше, чем изначально – более 2 трлн рублей.

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При этом издание отмечает, что увеличение стоимости программы связано с ее расширением: московские власти решили продлить Люблинско-Дмитровскую, Калининско-Солнцевскую и Сокольническую линии, построить метро в Троицке, Внукове, Рублево-Архангельском. Об этом газете сообщил представитель департамента строительства Москвы.

В середине октября сообщалось, что власти Москвы внесли поправки в Адресную инвестиционную программу (АИП) российской столицы на 2020 год и трехлетний плановый период. Документ закрепляет планы по продлению линий метрополитена до района Гольяново и до столичного аэропорта Внуково.