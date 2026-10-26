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Песков анонсировал встречу Путина с главой Газпромбанка Акимовым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о запланированной на понедельник открытой встрече: президент Владимир Путин намерен провести встречу с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.
«Сегодня из открытых встреч у него будет беседа с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, Газпромбанк является важным финансовым учреждением, участвующим во многих ключевых проектах развития экономики России и международных инициативах.
Кроме того, у главы государства запланировано несколько непубличных рабочих встреч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов у главы государства проводить отдельные встречи с новыми членами правительства.
В прошлом месяце президент провел встречу с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф. Тогда глава государства назвал ситуацию в отечественном банковском секторе стабильной.