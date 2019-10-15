Московские власти выделили средства на продление метро до Внуково и Гольяново

Власти Москвы внесли поправки в Адресную инвестиционную программу (АИП) российской столицы на 2020 год и трехлетний плановый период. Документ закрепляет планы по продлению линий метрополитена до района Гольяново и до столичного аэропорта Внуково, сообщил заммэра Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил, что «за счет городского бюджета будет построено 800 новых городских объектов, в частности, запланировано продление Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково и Арбатско-Покровской линии до района Гольяново», передает ТАСС.

АИП – это перечень строек и объектов, финансируемых за счет городского бюджета. Всего финансирование программы в 2019-2021 годах составило 1 трлн 594,3 млрд рублей.

С 2020 по 2022 год на реализацию АИП выделено около 2 трлн рублей.

Отмечается, что новый документ также закрепляет планы по строительству до 2022 года 67 км линий, 27 станций и двух депо метрополитена.

Так, будет продлена Люблинско-Дмитровская линия подземки до поселка Северный, а Сокольническая линия дойдет до деревни Потапово.

С 2020 по 2022 год в столице появится 339 км новых дорог, 60 пешеходных переходов, 99 развязок и мостов. В Новой Москве добавится 200 км дорог и три станции метрополитена.

«Также в столице запроектировано строительство 3,4 млн квадратных метров недвижимости с учетом программы реновации», – добавил Хуснуллин.

До 2022 года в АИП включено строительство 230 новых социальных объектов в 109 районах Москвы. Также 23 объекта будет возведено за счет инвесторов.

Кроме того, по итогам реализации документа будет построено и реконструировано три музейных здания, пять театров, три футбольных поля, 19 физкультурно-оздоровительных комплексов, два бассейна.

Ранее сообщалось, что в Москве появится новая станция Кольцевой линии метро. При этом метро из столицы решили не продлевать в Мытищи, Красногорск и Балашиху.