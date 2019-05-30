Метро из Москвы не продлят в Мытищи, Красногорск и Балашиху

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30 мая, четверг  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Пентагону померещились ядерные взрывы Москвы

Эшли обвинил Россию в тайных ядерных испытаниях и в доказательство сослался на свое чутьеФото: Zuma/ТАСС
Шеф разведки Пентагона генерал Эшли обвинил Москву в проведении тайных ядерных взрывов. Причем, если верить генералу, взрывы такие маленькие, что средства международного контроля их не замечают. Действительно ли Россия тайно испытывает ядерное оружие или США такими заявлениями пытаются наверстать свое отставание от Москвы в ядерных наработках? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Уровень доверия, о котором можно только мечтать

Андрей Бабицкий, журналист
Путин, Шойгу и Лавров находятся у власти не первый год. Люди считают, что они хорошо делают свою работу и ситуация в государстве стабильна и предсказуема. Но неплохо бы увидеть и новые лица при сохранении существующего порядка вещей. Подробности...
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Кто заплатит за печеньки на российском майдане

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...
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О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...
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            Метро из Москвы не продлят в Мытищи, Красногорск и Балашиху

               30 мая 2019, 10:19
            Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Метро из Москвы в Мытищи, Красногорск и Балашиху решили не продлевать; по мнению Минтранса, Минэкономики, Минфина и правительства Москвы, это может привести к «критической перегрузке» оранжевой ветки столичного метро и снижению безопасности перевозок.

            Население Мытищ, Балашихи и Красногорска превышает 3 млн человек, а к 2025 году вырастет до 4,76 млн, что, в свою очередь, приведет к росту пассажиропотоков на 46–85%, говорится в рабочих материалах Минтранса и Московской области, посвященных решению транспортных проблем, передает «Коммерсант».

            Указывается также, что еще 30 января подмосковное правительство в письме президенту России Владимиру Путину предложило продлить Калужско-Рижскую линию метро до станции «Челобитьево» в Мытищах. Данный обсуждается уже не первый год; в 2018 году такой вариант развития метро предполагал вице-мэр Марат Хуснуллин.

            Минтранс, Минэкономики, Минфин и правительство Москвы решили, что продлевать метро нельзя: оранжевая ветка уже перегружена, появление новой станции приведет к «критической перегрузке» линии и снизит безопасность перевозок.

            В качестве альтернативы Минтранс предлагает сделать акцент на развитие проекта московских центральных диаметров. Будут построены дополнительные пути, по ним пустят электрички, которые будут курсировать как поезда метро (раз в пять–шесть минут).

            В наибольшей степени готовности направления МЦД-1 и МЦД-2 (Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск) – их могут запустить уже в 2019 года.

            Для транспортного обеспечения населения Мытищ готовится проект МЦД-5 (Пушкино – Домодедово), однако для его строительства нужно изменить границы нацпарка «Лосиный остров». Этот вопрос должны проработать до 15 июля Минтранс и Минприроды, а после представить согласованные предложения.

            Соответствующее поручение дал вице-премьер Максим Акимов, следует из протокола майского совещания в правительстве России по развитию московского транспортного узла.

            Вопрос об изменении границ нацпарка уже поднимался: в 2012 году участок леса был нужен Росавтодору для строительства дублера Щелковского шоссе. Процесс согласования с Минприроды занял семь лет. Весной 2019 года проблему пришлось вынести на уровень премьер-министра Дмитрия Медведева.

            14 марта Медведев поручил Минприроды «проработать вопрос и принять необходимые решения в месячный срок» (то есть до середины апреля). Необходимый проект постановления правительства ведомство подготовило еще в феврале, но документы так и не вышли.

            В свою очередь «Гринпис России» в апреле направил обращения в Генпрокуратуру о недопустимости разработки документа, ссылаясь на нарушения природоохранного законодательства.

            В Балашихе и Красногорске подмосковное правительство предлагало продлить Сокольническую и будущую Шелепихинскую (она же Рублево – Архангельская) ветки метро (со строительством станций «Поселок Восточный», «Ильинская» и других).

            В Минтрансе этот вариант не поддержали, предложив сделать ставку также на МЦД и развитие железнодорожного сообщения.

            Подмосковные власти согласились: соответствующая договоренность была достигнута на совещании у зампреда правительства Московской области Игоря Трескова 7 мая.

            Московская область, в свою очередь, должна обеспечить «транспортную доступность» для граждан железнодорожных станций и остановок. Региональный минтранс уже подготовил проекты строительства трех транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), реконструкции четырех автодорог и строительства четырех участков дорог в Мытищах.

            В Балашихе же нужно возвести шесть ТПУ, реконструировать шесть автодорог; Красногорску требуются пять новых ТПУ и реконструкция девяти автодорог.

            Потребность в финансировании развития улично-дорожной сети составляет более 51,5 млрд рублей, строительства ТПУ – около 32 млрд рублей. Средства на эти цели будут запрашиваться из областного и федерального бюджетов.

            До 15 июня Минтранс, Минфин, правительства Москвы и области должны представить в правительство России предложения по финансовому обеспечению мероприятий.

            В перспективе Минтранс допускает возможность «рассмотрения вопроса» продления метро в Мытищи, говорится в материалах ведомства, но к такому сценарию можно будет вернуться только после «использования резерва пропускной способности» Ярославского направления Московской железной дороги и при возникновении «неудовлетворенности пассажирского спроса».

            В Минприроды на запрос относительно позиции по поводу изменения границ «Лосиного острова» не ответили. Ситуацию также не комментировали в РЖД.

            После консультаций с Минтрансом в РЖД принято «общее решение о том, что приоритет за развитием проекта МЦД», подтвердили в департаменте транспорта Москвы.

            «Метро – это прежде всего внутригородской транспорт. Для связи регионов во всем мире развивают пригородный железнодорожный транспорт», – пояснили в ведомстве.

            Ветка МЦД-5, по оценкам дептранса, будет запущена до 2023 года. Кроме того, в 2019 году завершится строительство пятого главного пути на Ярославском направлении МЖД (на участке Москва – Мытищи), что создаст дополнительную провозную способность.

            Ранее в Москве открылся новый транспортно-пересадочный узел.


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