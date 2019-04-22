Новый транспортно-пересадочный узел открылся в Москве

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) открылся в Москве у метро «Саларьево».

«Это один из самых крупнейших транспортно-пересадочных узлов не только в Новой Москве, но и вообще на территории московской агломерации», – заявил на открытии мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

Мэр отметил, что запуск этого ТПУ разгрузит транспортные потоки на юго-западе столицы, МКАДе и Киевском шоссе.

ТПУ «Саларьево» включает не только станцию метро, но и перехватывающие парковки, станции междугородных и пригородных автобусов, торговый центр и международный автовокзал.

Планируется, что данным ТПУ будут пользоваться около 115 тыс. пассажиров в сутки.

Также уточняется, что на станции расположено 15 перронов для автобусов, так автовокзал сможет обслуживать до 250 рейсов в сутки. Для городских маршрутов организована отдельная разворотная площадка на 29 автобусов. Ожидается открытие еще одной на 24 автобуса.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы открыл трассу между Киевским и Калужским шоссе.