Собянин открыл трассу между Киевским и Калужским шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую дорогу, которая связала Киевское и Калужское шоссе.

«Несколько дней назад мы закончили реконструкцию Калужского шоссе, а сегодня открываем еще одну важнейшую магистраль Новой Москвы», – передает РИА «Новости» слова Собянина.

Мэр Москвы отметил, что дорога связывает Киевское и Калужское шоссе и является фактическим дублером МКАДа. Трасса проходит через Картмазово и Прокшино, а в ближайшем будущем будет связана с городом Московский и ТПУ «Саларьево».



По словам Собянина, уникальность дороги заключается в ее интегрированности со строящимся участком Сокольнической линии метро «Саларьево» – «Коммунарка».

«Мы рады, что в коридоре этой дороги идет и линия метрополитена, которая сейчас находится в стройке и, надеюсь, в следующем году тоже будет запущена», – сказал Собянин.



Напомним, 24 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по Калужскому шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД.