Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.5 комментариев
Дмитриев оценил визит спецпосланников Уиткоффа и Кушнера в Москву
Дмитриев оценил визит спецпосланников США в Москву
Встречавший в аэропорту Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера глава РФПИ Кирилл Дмитриев проводил их в аэропорт после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и оценил визит американских переговорщиков по Украине.
«Важный миротворческий визит», – подписал он пост в соцсети Х.
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приложил к посту фото с Уиткоффом и Кушнером на фоне самолета, которым американские переговорщики отправятся в Киев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.
Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию. Через почти три часа переговоры завершились.
В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.