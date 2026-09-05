Дмитриев оценил визит спецпосланников Уиткоффа и Кушнера в Москву

Дмитриев оценил визит спецпосланников США в Москву

Tекст: Катерина Туманова

«Важный миротворческий визит», – подписал он пост в соцсети Х.

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приложил к посту фото с Уиткоффом и Кушнером на фоне самолета, которым американские переговорщики отправятся в Киев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию. Через почти три часа переговоры завершились.

В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.