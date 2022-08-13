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13 августа, суббота | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Под Артемовском уничтожены две роты ВСУ
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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МИД: США все больше становятся стороной конфликта на Украине
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Влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.
«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», – сказал он ТАСС.
Дарчиев отметил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица. «В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», – пояснил он.
«Получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений», – добавил Дарчиев.
В такой обстановке, по словам дипломата, разговаривать с Вашингтоном по «украинским делам проблематично».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.
По мнению Дарчиева, Белый дом не будет против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. «Вашингтону вообще свойственно «заваривать кашу», а потом цинично наблюдать, как другие ее «расхлебывают», – отметил дипломат.
Дарчиев подчеркнул, что подобный сценарий «происходит на наших глазах с Евросоюзом», по которому последствия антироссийских санкций и ответные меры России «бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США». «Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными силами», – добавил он.
По словам дипломата, возможная конфискация властями США российских активов в пользу Украины окончательно добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. «Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», – сказал он.
Дарчиев подчеркнул, что действия госорганов США в отношении дипсобственности России противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
Он напомнил, что США ранее незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле. «Требуем их вернуть и компенсировать нанесенный ущерб», – указал Дарчиев.
Представитель российского внешнеполитического ведомства говорил также, что Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов.
Президент Финляндии предупредил Европу об угрозе
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Единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса, выразил мнение президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.
По его словам, дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к серьезным трудностям в энергетическом секторе как для его страны, так и для других государств ЕС. Населению же придется привыкнуть к тому, что экономика больше не будет улучшаться год за годом, передает РИА «Новости».
«Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы», – отметил Ниинисте.
Он также выразил мнение, что одним из наиболее важных вопросов стало обретение европейскими странами самодостаточности: это касается как сферы безопасности, так и продовольствия.
Тем временем Германию предупредили о начале агрессивных протестных настроений из-за резкого падения уровня жизни, связанного в том числе с набирающим обороты энергетическим кризисом.
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Россия предупредила США об угрозе разрыва дипотношений
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США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений, сообщил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность понижения дипотношений меду двумя странами, Дарчиев ответил, что не хочет «вдаваться в гипотетические рассуждения» в нынешней «турбулентной ситуации». По его словам, «западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», передает ТАСС.
Однако он указал «в данном контексте» на «обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Как заявил Дарчиев, если данное предложение «будет реализовано, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва». «Американская сторона предупреждена», – сказал он.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».
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Названа площадь зоны отчуждения в случае аварии на Запорожской АЭС
В случае аварии на Запорожской АЭС из-за украинских обстрелов зоной полного отчуждения станет территория в 5,5 тысяч кв. км, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, это произойдет, если будет нарушена целостность системы охлаждения реакторов или хранилища отработанного топлива. В этом случае ситуация будет аналогична той, что произошла на Фукусиме, передает Sputnik Зарубежье.
Постпред заявил, что зона заражения зависит от метеорологической ситуации во время возможного ЧП. Основными радиоактивными элементами будут изотопы цезия-137 (период полураспада 30 лет), йод-131 (период полураспада 8 дней) и рутений-106.
Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД, что саркофаги с отработанным топливом ЗАЭС можно повредить артиллерийским снарядом.
На Украине пожаловались на бегство призывников на подконтрольную России территорию
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Служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную России часть Запорожской области, сообщили в подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации».
«В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Утверждается, что организатором «схемы» был житель освобожденного Мелитополя, который перевозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов в Мелитополь, предварительно подготовив для каждого «легенду» о проживающих на подконтрольных РФ территориях родственниках или ведении волонтерской деятельности. Мужчина обеспечивал призывников жильем и помогал перебраться в Крым, заявляют в администрации. При этом мужчине вменяется статья о незаконном переправлении людей через государственную границу Украины, говорится в сообщении.
Аналогичную ситуацию выявили и в Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Во время проведения контрдиверсионных мероприятий пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли схему организации канала незаконной переправки в Россию военнообязанных украинцев», – говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
Утверждается, что группа людей работала в Харьковской области, где переправляла призывников в одно из приграничных сел Богодуховского района, после чего они должны перейти границу с Россией вне пропускных пунктов.
Ранее российские силовики со ссылкой на информацию от источников в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от пяти тысяч долларов.
Москва допустила ассиметричный ответ на действия США
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Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
«Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений. Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти», – сказал он в интервью ТАСС.
«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры – как «зеркальные», так и асимметричные. Такова реальность – каждое действие рождает противодействие», – отметил Дарчиев.
Как подчеркнул Дарчиев, продолжается «развязанная Вашингтоном «визовая война», в результате которой диппредставительства испытывают серьезные кадровые трудности. «С 2016 года американские власти конфисковали, а если называть вещи своими именами, попросту украли шесть объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих нашей стране на праве частной собственности. Доступ к ним российских дипломатов, как законных представителей собственника, наглухо закрыт», – напомнил он.
Представитель российского дипведомства также обратил внимание на «один из свежих примеров агрессивного поведения Вашингтона» – отказ пропустить в закрытое для России американское воздушное пространство специальные авиарейсы для вывоза высылаемых из США сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. «Ни о какой даже минимальной нормализации условий функционирования наших диппредставительств в таких обстоятельствах говорить не приходится», – констатировал он.
Дарчиев заявил также, что Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США.
СМИ: У Украины нет денег на выплаты военным
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Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике, сообщает Wall Street Journal.
«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», – цитирует издание министра финансов страны Сергея Марченко, передает РИА «Новости».
Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию. Издание пишет, что налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов.
При этом более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в 5 млрд долларов.
Ранее на Украине заявили о трате годового бюджета Минобороны за месяц.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.
На Украине призвали проверить всех украинцев на связь с Россией
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил проверить всех без исключения украинцев на предмет возможного сотрудничества с Россией.
«Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих крыс находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории», – приводит слова Данилова «Политика страны».
Ранее в Минобороны заявили, что власти Украины планируют провести в Харькове карательную операцию, чтобы выявить лояльных к России граждан, которых собираются пытать.
До этого украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.
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В Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS
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Обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в направлении Запорожской АЭС, обнаружили в Энергодаре, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Еще одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. [Найдены] обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов сообщал, что огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных. По его словам, один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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В Запорожской области предупредили о возможной остановке реактора АЭС
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Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, чтобы станцию «заваливать» снарядами, ракетами и дронами, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала.
«Боевики Зеленского выработали несколько стратегий, чтобы заваливать большим количеством снарядов, ракет, дронов и так далее, отвлекая систему ПВО и пытаясь ее пробить», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, украинская армия осуществляет целенаправленные обстрелы по охладительному контору, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов, линиям электропередач и сухому хранилищу ядерного топлива.
«Остановить реактор – это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива», – подчеркнул чиновник.
Ранее в Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS.
Ранее Рогов сообщал, что огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных. По его словам, один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
Началось строительство завода по производству «Байрактаров» на Украине
Строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине, заявил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Гендиректор сообщил, что уже начали строить фабрику Baykar, а также исследовательский центр и центр передового производства, пишет ТАСС.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что завод по производству «Байрактаров» на Украине может быть построен в течение нескольких месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.
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ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины атаковали Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, ракетная атака отражена, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«40 минут назад укронацисты нанесли удар по Новой Каховке. Ощутимых разрушений нет, большая часть отбита [системой ПВО]. ГЭС не повреждена», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что обстрел Каховской ГЭС велся из РСЗО HIMARS.
Ранее заместитель командующего народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км уже есть у Киева.
Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила 16 РСЗО HIMARS от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия. По его словам, «у украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем».
На Украине решили сменить статус английского языка
Минкульт Украины предлагает расширить статус английского языка в стране, сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев.
«Министерство культуры и информационной политики Украины по соответствующему поручению премьер-министра начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. Предполагается, что будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на «УНН».
Карандеев добавил, что без спецстатуса английского языка Украина остается отделенной от ЕС и другого мира «языковым барьером».
«Будут внесены изменения в закон об образовании, закон о государственной службе. То есть в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком», – заявил чиновник.
Между тем сообщается, что в Киеве в новом учебном году не предусматривается преподавание на русском языке.
Так, передает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал ресурса «Клименко тайм», глава Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос одной из общественных организаций разъяснил ситуацию с изучением русского языка в киевских школах.
Согласно документу, в Киеве в 2022-2023 учебном году учебные программы «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка ни как предмета, ни факультативно».
Напомним, в июле на Украине вступил в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.
Блинкен выразил беспокойство планами ДНР предъявить обвинения наемникам
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США обеспокоены предстоящим рассмотрением в Верховном суде ДНР обвинений в адрес граждан Великобритании, Швеции и Хорватии, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что Вашингтон «обеспокоен сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии». По его словам, Москва «и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», передает ТАСС.
Напомним, Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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Экс-полковник США предсказал Украине нехватку ракет для HIMARS
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США придется сократить объемы поставляемых Киеву ракет для РСЗО HIMARS, в результате Украина рискует остаться без ракет через несколько месяцев, заявил полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан, который более семи лет участвовал в бюджетном планировании Пентагона.
По мнению Канчиана, «три-четыре месяца – это довольно смелое предположение», но он «не назвал бы это безумием». Хотя «некоторые склонны считать», что ракеты закончатся «через месяц или около того», он сомневается, что украинцы «расходуют их с такой скоростью», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.
Он полагает, что «в Пентагоне пройдут дискуссии на этот счет», когда собственные запасы США окажутся на исходе. В ходе дискуссий «военные, вероятно, захотят больше сохранить, гражданские – больше отдать, и они придут к соглашению о том, что является допустимым уровнем риска», сказал Канчиан.
Канчиан отметил, что численность производимых США боеприпасов для HIMARS достаточно ограничена. Так, по данным экс-полковника, США произвели порядка 50 тыс. управляемых ракет с начала их производства в 2004 года и намерены закупить лишь около 5800 ракет в нынешнем финансовом году.
По его оценке, США «задействовали примерно 25–28 тыс. данных ракет». Он заявил: «Министерство обороны не публикует цифры, но вы можете сделать выводы, исходя из финансирования военных нужд». «Это позволило бы нам выделить украинцам примерно треть. Мы поступили так же со Stinger и Javelin, предоставив им около трети из нашего инвентаря», – сказал Канчиан.
Напомним, замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов. Он не стал сообщать, какое «точное число ракет» для HIMARS входит в новый пакет помощи Украине. По его словам, речь идет о передаче «сотен» ракет «за последние несколько недель», они «прибывают со стабильной периодичностью».
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Киев решил взорвать мосты в Днепропетровской области и обвинить в этом Россию
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В Минобороны России сообщили, что боевики украинских вооруженных формирований возле населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса.
Их они планируют взорвать, чтобы позже обвинить в этом ВС России, а последствия осветить в западных СМИ, обвинив российские подразделения в неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.
«Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению», – заявили в Минобороны России.
Также с территории школы-интерната № 32 (ул. Панфилова) в Константиновке ДНР подразделения ВСУ обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских ВС, провоцируя их на ответный огонь. Продолжают использовать учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения тяжелого вооружения.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении двух тысяч украинских военных под Соледаром.
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