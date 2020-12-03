Стало известно о планах Трампа заранее помиловать самого себя

Президент США Дональд Трамп может заранее помиловать самого себя, членов своей семьи и людей из ближайшего окружения, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями советников американского лидера.

В числе людей, чье помилование Трамп обсуждал с советниками, оказались дочь президента Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер. Последний был фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, однако ему не были предъявлены обвинения, пишет «Коммерсант».

Список кандидатов на помилование, по утверждению телеканала, также включает людей, которые могут быть юридически уязвыми. Источник отмечает, что друзья и союзники Трампа ожидают к ним недоброжелательности со стороны администрации Джо Байдена.

7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.