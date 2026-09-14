ВС России поразили логистические центры ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по цехам по сборке беспилотников и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников, перечислили в Минобороны.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 236 тыс. беспилотников, 672 ЗРК, 30 922 танка и другие бронемашины, 1 777 боевых машин РСЗО, 36 454 орудия полевой артиллерии и миномета, 71 878 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, утром в понедельник «Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ.

В конце прошлой недели армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины.