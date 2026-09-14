14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.9 комментариев
Росатом удвоил мощности по переработке урановых отходов в России
В России запустили вторую установку по переработке обедненного урана
В Красноярском крае начала работу вторая в стране установка по переработке обедненного гексафторида урана на Электрохимическом заводе госкорпорации.
Новый производственный участок W2-ЭХЗ на Электрохимическом заводе ввели в опытно-промышленную эксплуатацию, передает АО «ТВЭЛ».
Установка мощностью 10 тыс. тонн в год позволит удвоить российские мощности по деконверсии урановых «хвостов» до 20 тыс. тонн ежегодно.
Технология пирогидролиза переводит агрессивный гексафторид урана в безопасную закись-окись, пригодную для долговременного хранения. Обесфторивание также дает плавиковую кислоту и безводный фтористый водород, которые поставляются заказчикам из разных отраслей промышленности.
«Россия является безусловным мировым лидером в производстве низкообогащенного урана, и это накладывает на нас определенную ответственность в обращении с ОГФУ, который остается на предприятиях после обогащения», – заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова добавила, что «отвальный» уран представляет огромную ценность для отрасли. Наличие центрифуг и «быстрых» реакторов позволяет эффективно использовать вторичные ядерные материалы, создавая замкнутый цикл по урану и фтору.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Росатом анонсировал разработку масштабного проекта завода по рециклированию ядерных материалов.
В октябре прошлого года на предприятии «Маяк» заработала новая специализированная печь для безопасного остекловывания радиоактивных отходов.
В июле 2025 года в Железногорске начал работу комплекс по переработке отработавшего ядерного топлива без образования жидких отходов.