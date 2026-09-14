14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.12 комментариев
Комитет Верховной рады поддержал отставку генпрокурора Украины Кравченко
Украинские парламентарии утвердили прошение об уходе генпрокурора Руслана Кравченко, который покинул страну из-за конфликта с Национальным антикоррупционным бюро.
Соответствующее представление президента Владимира Зеленского было успешно рассмотрено, передает РИА «Новости».
«Комитет правоохранительной деятельности Верховной рады Украины поддержал представление об отставке генпрокурора. За проголосовали – 17», – сообщил депутат Ярослав Железняк.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уточнил, что окончательное голосование состоится 15 сентября. Ранее советник по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил внесение документа об увольнении в парламент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент представление об увольнении Руслана Кравченко.
Перед этим генеральный прокурор подписал обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.
Затем чиновник уехал в заграничную командировку.