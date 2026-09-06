Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!2 комментария
Рябков сообщил о возможной встрече лидеров России, США и Китая
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил возможность проведения трехстороннего саммита с участием лидеров РФ, Китая и США.
Проведение встречи на высшем уровне с участием глав России, Китая и США остается возможным, передает ТАСС. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пояснил, что идея подобного саммита активно обсуждается в обществе.
«Идея есть, она вброшена, в том числе в публичное пространство. Говорить, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением», – отметил дипломат. По его словам, ключевым вопросом остается содержательная сторона переговоров и ожидаемые результаты.
Рябков подчеркнул значимость форматов на высшем уровне, которые сами по себе посылают важные сигналы. При этом он добавил, что трехсторонний формат с лидерами трех стран ранее не применялся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал возможную встречу лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.
Британская газета The Times называла вероятным местом переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина китайскую столицу.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке подобного мероприятия.