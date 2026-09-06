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На Украине военкомы похитили копавшего могилу рабочего
Время.ua: Украинские военкомы похитили на кладбище копавшего могилу работника
Сотрудники украинского военкомата силой мобилизовали рабочего ритуальной службы прямо во время подготовки могилы на кладбище в Харьковской области.
В городе Мерефа Харьковской области сотрудники территориального центра комплектования силой забрали мужчину, приехавшего на кладбище для подготовки могилы, передает РИА «Новости». Инцидент попал на видео, где несколько человек в военной форме заталкивают рабочего в микроавтобус.
«В Мерефе Харьковской области сотрудники ТЦК похитили рабочего ритуальной службы, который приехал копать могилы на кладбище», – сообщает украинское издание «Время.ua».
На опубликованных кадрах видно, как коллеги похищенного пытаются воспрепятствовать силовой мобилизации. Однако их действия пресекает присутствующий на месте представитель местной полиции.
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