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Мирошник сообщил о массовом дезертирстве мобилизованных украинских солдат
Мирошник рассказал о попытках побега половины мобилизованных украинцев
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о регулярных попытках побега из армии около половины украинских призывников.
Мирошник рассказал о массовом дезертирстве в рядах украинской армии, передает РИА «Новости». По его словам, значительная часть новобранцев делает все возможное, чтобы не оказаться на фронте.
«По данным украинских источников, сегодня насильственно набираются в вооруженные формирования где-то 30-35 тыс. человек, но половина из них бежит», – подчеркнул дипломат.
Мирошник добавил, что путаница в статистических данных возникает из-за систематических попыток одних и тех же людей избежать военной службы. Почти 50% призывников прикладывают максимум усилий, чтобы не оставаться в рядах вооруженных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат рассказал о массовых побегах новобранцев из тренировочных лагерей в харьковских лесах.
Российские силовые структуры оценили общее количество самовольно покинувших ряды украинской армии военнослужащих в 480 тыс. человек.
С начала текущего года из частей Вооруженных сил Украины дезертировали около 80 тыс. военных.