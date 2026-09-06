Мирошник рассказал о попытках побега половины мобилизованных украинцев

Tекст: Елизавета Шишкова

Мирошник рассказал о массовом дезертирстве в рядах украинской армии, передает РИА «Новости». По его словам, значительная часть новобранцев делает все возможное, чтобы не оказаться на фронте.

«По данным украинских источников, сегодня насильственно набираются в вооруженные формирования где-то 30-35 тыс. человек, но половина из них бежит», – подчеркнул дипломат.

Мирошник добавил, что путаница в статистических данных возникает из-за систематических попыток одних и тех же людей избежать военной службы. Почти 50% призывников прикладывают максимум усилий, чтобы не оставаться в рядах вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат рассказал о массовых побегах новобранцев из тренировочных лагерей в харьковских лесах.

Российские силовые структуры оценили общее количество самовольно покинувших ряды украинской армии военнослужащих в 480 тыс. человек.

С начала текущего года из частей Вооруженных сил Украины дезертировали около 80 тыс. военных.