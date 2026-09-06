Ребенок ранен и два дома повреждены дронами ВСУ в Ростовской области

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня утром в Советском районе Ростова в результате вражеской атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома. Пострадал ребенок. В настоящий момент мальчик госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – написал он в Max-канале.

Слюсарь уточнил, что жильцы эвакуированы. В одном из домов повреждены верхние этажи, в другом – крыша и остекление.

Кроме того, при атаке дронов в Ленинском районе Ростова повреждена квартира и окна жилого дома. В Азовском районе пострадали четыре частных дома, произошли возгорания сухой травы. В Батайске поврежден дом в садоводческом товариществе, а в Мясниковском районе повреждена кровля дома в садоводческом товариществе. Пострадавших нигде нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, над Ростовской областью в ночь на 30 августа сбили около 15 БПЛА, пострадала женщина. Ростовского студента решили наградить за спасение ребенка после атаки БПЛА.