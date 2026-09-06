Врачи раскрыли способы борьбы с осенней хандрой

Врачи посоветовали гулять для борьбы с осенней хандрой

Tекст: Катерина Туманова

«У некоторых людей с наступлением осени может чаще возникать сниженный фон настроения <...>. Чтобы попробовать самостоятельно справиться с этим состоянием, рекомендуется ежедневно проводить на улице не менее 30 минут в дневное время», – рассказала радио Sputnik психолог Мороз.

Она посоветовала уделять физической активности около 50 минут три или четыре раза в неделю. Для этого подойдут плавание, бег или скандинавская ходьба, которые помогут улучшить настроение и снять напряжение.

Особое внимание следует обратить на сон: взрослым необходимо спать семь или восемь часов в темной комнате при температуре 18-21 градус и влажности 40-60%.

Полезно добавить в распорядок дня занятия для поддержки эмоционального фона, такие как хобби, встречи с друзьями, чтение или просмотр фильмов. Если подавленность сохраняется более двух недель, стоит обратиться к специалисту.

Врач-эндокринолог Белоусова добавила, что питание также влияет на нервную систему, хотя отдельные продукты не могут напрямую повысить уровень серотонина и дофамина.

Эксперт рекомендовала включать в рацион продукты с триптофаном и тирозином, такие как яйца, рыба, мясо, молочные продукты, бобовые и орехи. Полезны жирные сорта рыбы, богатые омега-3.

В качестве десерта можно съедать до 25 граммов темного шоколада в день. Важно придерживаться сбалансированного питания, ориентируясь на метод гарвардской тарелки, где половину составляют овощи и фрукты, а оставшуюся часть – белки и сложные углеводы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение. Онищенко назвал способы избежать осенней депрессии, отметив, что женщины оказались подвержены сезонной депрессии в четыре раза чаще мужчин.