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    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    Ушаков раскрыл суть переговоров с американскими посланниками по существу
    Уиткофф пообещал вспоминать на пенсии встречи с Путиным в Кремле
    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском
    Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных
    Клинцевич оценил идею привлечь ветеранов СВО к защите гражданских объектов
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    6 сентября 2026, 07:25 • Новости дня

    Врачи раскрыли способы борьбы с осенней хандрой

    Врачи посоветовали гулять для борьбы с осенней хандрой

    Tекст: Катерина Туманова

    Психолог Ольга Мороз назвала сокращение светового дня одной из причин осенней хандры и рекомендовала ежедневные прогулки для улучшения самочувствия, эндокринолог Маргарита Белоусова призвала сбалансировать рацион.

    «У некоторых людей с наступлением осени может чаще возникать сниженный фон настроения <...>. Чтобы попробовать самостоятельно справиться с этим состоянием, рекомендуется ежедневно проводить на улице не менее 30 минут в дневное время», – рассказала радио Sputnik психолог Мороз.

    Она посоветовала уделять физической активности около 50 минут три или четыре раза в неделю. Для этого подойдут плавание, бег или скандинавская ходьба, которые помогут улучшить настроение и снять напряжение.

    Особое внимание следует обратить на сон: взрослым необходимо спать семь или восемь часов в темной комнате при температуре 18-21 градус и влажности 40-60%.

    Полезно добавить в распорядок дня занятия для поддержки эмоционального фона, такие как хобби, встречи с друзьями, чтение или просмотр фильмов. Если подавленность сохраняется более двух недель, стоит обратиться к специалисту.

    Врач-эндокринолог Белоусова добавила, что питание также влияет на нервную систему, хотя отдельные продукты не могут напрямую повысить уровень серотонина и дофамина.

    Эксперт рекомендовала включать в рацион продукты с триптофаном и тирозином, такие как яйца, рыба, мясо, молочные продукты, бобовые и орехи. Полезны жирные сорта рыбы, богатые омега-3.

    В качестве десерта можно съедать до 25 граммов темного шоколада в день. Важно придерживаться сбалансированного питания, ориентируясь на метод гарвардской тарелки, где половину составляют овощи и фрукты, а оставшуюся часть – белки и сложные углеводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение. Онищенко назвал способы избежать осенней депрессии, отметив, что женщины оказались подвержены сезонной депрессии в четыре раза чаще мужчин.

    5 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Премьер Японии призвала Россию убрать памятник советскому солдату в Хабаровске

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала ситуацию с изображением ассоциирующейся с Японией хризантемы (эмблема японских императоров) на мемориале в российском Хабаровске затрагивающей чувства японского народа и призвала Россию убрать памятник.

    «Хризантемовый герб широко известен как символ Японии, и установка памятника, изображающего его разрушение, абсолютно неприемлема. Это вопрос, затрагивающий чувства японского народа. Правительство Японии решительно потребовало от российской стороны отменить установку и демонтировать памятник», – написала она в соцсети Х.

    Такаити добавила, что Япония продолжит настоятельно призывать российскую сторону к демонтажу монумента.

    Напомним, 4 сентября в Хабаровске состоялось открытие бронзового памятника, посвященного победе над Японией, на котором изображена сцена разрушения советским солдатом пограничного столба с оттиском хризантемового герба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Ткаченко назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске. Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке».

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    6 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о появлении серьезных уязвимостей в позициях ВСУ, что позволило российским подразделениям успешно продвигаться на славянско-краматорском направлении.

    Острый дефицит солдат не позволяет украинскому командованию надежно закрыть слабые участки фронта в Донецкой Народной Республике, поэтому российские военные активно применяют эту ситуацию для развития наступления, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие буквально просачиваются вдоль оборонительной линии противника на славянско-краматорском направлении: у противника есть бреши в оборонительной линии», – сообщил он.

    Марочко добавил, что Киев теряет контроль над стратегическими высотами.

    Подобные проблемы в рядах противника открывают дорогу для одновременного удара по Славянску и Краматорску. Руководство ВСУ в спешке пытается стабилизировать фронт.

    Четвертого сентября российские бойцы освободили село Никаноровка,  расположенное на возвышенности, которая должна была остановить наступление на Краматорск, но теперь полностью контролируется армией России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России. Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    6 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «повелитель санкций»

    Axios заявил о чиновниках СНБ, Госдепа и Минфина в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Белого дома сообщил, что на встрече в Москве к Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и президенту России Владимиру Путину присоединились представители Совета национальной безопасности (СНБ), Госдепартамента и Министерства финансов.

    «Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра в Украине», – заявил источник Axios.

    Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «повелителя санкций» в Министерстве финансов, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.

    Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле  спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России

    Синоптик Леус: Лето 2026 года стало самым теплым в России с 1891 года

    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус зафиксировал рекордные летние температуры на территории страны, вызванную блокирующим антициклоном над Уралом и Сибирью.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедший летний сезон побил все температурные рекорды с начала регулярных наблюдений в России. Об аномальной жаре синоптик рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, лето 2026 года оказалось самым теплым с 1891 года. При этом высокие температуры распределились по территории страны неравномерно.

    В Москве и Петербурге положительная аномалия составила всего 0,7 и 0,6 градуса соответственно. «На европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме», – подчеркнул Михаил Леус.

    Одновременно с этим температурные показатели били многолетние максимумы на Урале и в Сибири. Местами воздух прогревался до значений, которые значительно превышали стандартные климатические нормы.

    Метеорологи объясняют такую разницу смещением траекторий движения воздушных масс. Жаркий антициклон долгое время блокировал Урал и Сибирь, препятствуя прохождению холодного арктического воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июнь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в России. При этом, август вошел в двадцатку самых жарких месяцев в Москве с 1893 года. А сам Леус в конце лета опроверг информацию о приходе метеорологической осени в столицу.

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    6 сентября 2026, 07:53 • Новости дня
    Российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио

    Россияне заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии.

    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали по сумме двух прокатов 203,66 балла, передает РИА «Новости». Серебряные медали завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, получившие от судей 202,55 балла.

    Бронзовые награды достались Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву с результатом 189,94 балла. Таким образом, отечественные спортсмены заняли все три призовых места.

    Этот турнир серии «Челленджер», который завершится 6 сентября, стал первым соревнованием во взрослом разряде для российских фигуристов после решения Международного союза конькобежцев. В июне организация допустила представителей России к международным стартам в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев разрешил  россиянам и белорусам выступать на турнирах под эгидой ISU в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

    Российская фигуристка Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при в Таиланде. На этих же соревнованиях российский одиночник Лев Лазарев одержал уверенную победу с суммой более 250 баллов.

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    5 сентября 2026, 22:33 • Новости дня
    Мужская сборная ватерполистов России вышла в финал чемпионата мира

    Ватерполисты мужской сборной России вышли в финал ЧМ

    Мужская сборная ватерполистов России вышла в финал чемпионата мира
    @ Nataliya Kondratenko/Russian Look

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские спортсмены одержали победу над хорватской командой в серии пенальти и пробились в решающую стадию мирового первенства по водному поло 4х4.

    Полуфинальная встреча мирового первенства по водному поло в формате 4х4 состоялась в хорватском Дубровнике. Основное время матча завершилось со счетом 2-2. В серии пенальти отечественные ватерполисты оказались точнее соперников, передает РИА «Новости».

    В финале чемпионата российская команда встретится со сборной Испании, игра пройдет 6 сентября.

    Российские спортсмены выступают на соревнованиях под национальным флагом и с гимном своей страны.

    Чемпионат мира по водному поло впервые проводится в подобном формате. Турнир стартовал 31 августа и завершится 6 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России обыграла США на чемпионате мира по водному поло, а затем одолели ватерполистов из Саудовской Аравии.

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    5 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Словакия призвала страны Запада наладить прямую коммуникацию с Россией

    Президент Словакии Пеллегрини призвал Запад к прямому диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Словакии Петер Пеллегрини выступил за активизацию усилий Запада по налаживанию прямых коммуникаций с Россией.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал страны Запада усилить работу по установлению прямого диалога с Россией ради дипломатического решения конфликта.

    «Думаю, что мы должны активизировать попытки прямую коммуникацию с Россией, конечно, вместе с Украиной, чтобы мы попытались восстановить дипломатический путь решения этого военного конфликта», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер отметил, что поддержка Киева европейскими странами направлена на создание условий для равноправных переговоров с Москвой. При этом отказ от дипломатических усилий грозит постепенным расширением конфликта за пределы украинской территории, подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Петер Пеллегрини заявил о поиске Евросоюзом компромиссного переговорщика для контактов с Россией.

    Весной главы Словакии, Австрии и Чехии поддержали идею запуска прямого диалога между Брюсселем и Москвой. Зимой словацкий премьер-министр Роберт Фицо указал на важность прямого общения западных стран с российским руководством.

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    5 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Дмитриев оценил визит спецпосланников Уиткоффа и Кушнера в Москву

    Дмитриев оценил визит спецпосланников США в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Встречавший в аэропорту Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера глава РФПИ Кирилл Дмитриев проводил их в аэропорт после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и оценил визит американских переговорщиков по Украине.

    «Важный миротворческий визит», – подписал он пост в соцсети Х.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приложил к посту фото с Уиткоффом и Кушнером на фоне самолета, которым американские переговорщики отправятся в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал  обсуждаемую с посланниками США ситуацию. Через почти три часа переговоры завершились.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 15:24 • Новости дня
    Переехавшая в Россию семья отметила дискриминацию в Эстонии

    Семья Купченковых переехала в Псков из-за дискриминации русскоязычных в Эстонии

    Переехавшая в Россию семья отметила дискриминацию в Эстонии
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переехавшая из Эстонии в Россию семья Купченковых рассказала о том, как столкнулась с постоянной дискриминацией в Прибалтике.

    Семья Купченковых, переехавшая в Россию из Эстонии, рассказала о дискриминации в прибалтийской стране. Маргарита и Кирилл Купченковы покинули Евросоюз и обосновались в Псковской области из-за враждебного отношения к русским и постоянных отказов в обслуживании.

    Супруги рассказали RT, что столкнулись с серьезными трудностями во время проживания в прибалтийской республике. «Начали в русских школах запрещать, закрывать предметы русского языка, потом переводить в русских школах предметы на эстонский язык... Перестали обслуживать в магазинах. Очень часто могли высадить из такси», – поделилась Маргарита Купченкова.

    Из-за нарастающей русофобии пара решила перебраться в Россию. Они приобрели дом в Псковской области и успешно трудоустроились. Женщина устроилась в перинатальный центр специалистом по связям с общественностью, а ее муж стал сетевым администратором.

    На новом месте переселенцы отметили высокий уровень сервиса, превосходящий европейский. Они вспомнили, что коммунальные платежи в Эстонии достигали 960 евро. При этом оформление документов в России заняло всего несколько часов, против нескольких дней на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в детских садах Латвии появились требования к русскоязычным детям говорить исключительно на латышском языке.

    Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о крупных штрафах в Прибалтике для родителей за русскую речь школьников на переменах. А министерство иностранных дел России обвинило Литву, Латвию и Эстонию в угрозах массовой депортации русскоязычных жителей.

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    6 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Кинолог назвал худшую тактику спасения от агрессивной собаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Кинолог и основатель новосибирского центра «Барс» Анатолий Котенко назвал бегство худшей тактикой при нападении собаки, отметив, что наибольшую опасность представляют молча атакующие животные.

    «Если собака уверенная, она бежит целеустремленно, очень стремительно и молча – вот такая собака бежит кусать. Такую собаку сложно неопытному человеку заблокировать через давление. Если она бежит не очень быстро и лает, то это слабая собака, можно просто остановиться, стоять, не двигаться, она будет облаивать, но не укусит», – пояснил кинолог ТАСС.

    В момент опасности рекомендуется остановиться, повернуться к животному лицом и замереть. Такая реакция заставляет собаку держать дистанцию. Крики и размахивание руками могут быть восприняты как вызов и спровоцировать нападение.

    Кинолог сообщил также о слабой эффективности ультразвуковых отпугивателей: около 85% собак на них не реагируют, а некоторые становятся агрессивнее. Гораздо надежнее использовать электрошокеры, отпугивающие животных звуком искры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный кинолог России оценил новый метод выявления тревожности у собак. Ветеринар объяснил, каких кошек и собак нельзя гладить.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как вести себя при встрече со стаей бродячих собак.

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    5 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле завершились через почти три часа.

    Переговоры в Кремле начались около 20:00 мск и завершились около 23:00.

    Кортеж со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером покинул территорию Кремля, передает РИА «Новости».

    После Москвы представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта.

    Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, а президент Путин принял переговорщиков в Кремле, отметив перед началом разговора, что обсуждаемая ситуация непроста.


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    6 сентября 2026, 05:11 • Новости дня
    Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье

    Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские солдаты массово сдались в плен и выдали координаты своих позиций в Доброполье (ДНР) с помощью специальных QR-кодов на российских агитационных листовках, рассказал командир расчета БПЛА Илья Мельников.

    «Имеются не единичные, а даже массовые случаи, когда противник передавал информацию через указанный на листовке QR-код. Противник сдавался в плен, добровольно складывал оружие», – рассказал он ТАСС.

    Мельников добавил, что мирное население активно использует эти материалы для помощи российским силам.

    По его словам, на обратной стороне напечатан призыв к жителям освобожденных территорий ДНР содействовать армии. Боец подчеркнул, что подобные случаи поддержки со стороны гражданских происходят регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю в июле более 20 солдат ВСУ сдались в плен в районе Новоселовки. Пленный украинец назвал стоимость откупа от мобилизации в ВСУ, а другой – раскрыл стоимость побега с Украины.


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    5 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Закрытие границы с Россией привело к безработице в Финляндии

    Закрытие границы с Россией ударило по туризму и бизнесу в Финляндии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение властей Финляндии закрыть границу с Россией привело к росту безработицы и банкротству предприятий в приграничных регионах страны.

    Закрытие границы с Россией спровоцировало серьезные экономические проблемы в приграничных регионах Финляндии. Особенно сильно пострадали туристическая отрасль и местный бизнес, отмечают эксперты.

    «Во многих городах приграничных районов наблюдается высокий уровень безработицы, а многие предприятия, ориентированные на туризм, обанкротились или закрылись», – рассказал РИА «Новости» председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко. Он уточнил, что наибольший ущерб понесли предприниматели в Восточной Финляндии.

    Напомним, финские власти закрыли границу с Россией в 2023 году. После этого неоднократно поступали сообщения об экономических трудностях в городах, которые ранее принимали значительные туристические потоки. Местные компании начали массово прекращать свою деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы во многих восточных регионах Финляндии приблизился к 20 процентам.

    Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов отметил рекордное количество банкротств финских предприятий. До этого статистическое ведомство скандинавской страны зафиксировало рост общей безработицы до 11-летнего максимума.

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    5 сентября 2026, 10:15 • Новости дня
    Эксперт: Мощи Дмитрия Донского придадут особый смысл крестному ходу в Москве

    Политолог Данилин указал на особый символизм крестного хода с мощами Дмитрия Донского

    Tекст: Олег Исайченко

    Предстоящий крестный ход в Москве станет не только значимым религиозным событием, но и напоминанием об историческом опыте России. Особый символизм шествию придаст ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского, чей образ является духовным ориентиром для страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. 6 сентября в Москве состоится Общемосковский крестный ход.

    «Общемосковский крестный ход – событие само по себе очень важное. Однако в этот раз оно имеет особую значимость, поскольку в рамках шествия по столице также пронесут ковчег с частицей мощей благоверного великого князя Димитрия Донского. Это служит важным духовным сигналом для всего российского общества», – сказал политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Сегодня, когда наша страна вновь ведет войну против великого зла, пришедшего с Запада, фигура великого князя обретает особое пророческое значение. Человек, некогда остановивший натиск превосходящего врага и одержавший победу в немыслимо сложных условиях, становится для нас духовным и нравственным ориентиром», – отметил собеседник.

    «Особенно важно, что Дмитрия Донского поддерживал и благословлял на сражение сам преподобный Сергий Радонежский – великий подвижник земли Русской из Троице-Сергиевой лавры. Это единство церковного и государственного начал и сегодня остается непреложным законом русской истории, который обеспечивает сохранение и развитие нашей великой культуры», – резюмировал Данилин.

    Напомним, 6 сентября в Москве состоится Общемосковский крестный ход – ежегодное молитвенное шествие, приуроченное ко дню соборной памяти Московских святых. В этом году его возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Маршрут проложен от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.

    Одной из главных святынь шествия станет ковчег с частицей мощей благоверного великого князя Димитрия Донского – первого русского правителя, остановившего ордынское нашествие и одержавшего победу на Куликовом поле. Вместе с ним во главе крестного хода пронесут икону Всех святых земли Московских и Смоленскую икону Божией Матери.

    Мощи князя обнаружили в июле этого года в ходе противоаварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Работы проводились из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробий над захоронениями великих князей. По благословению предстоятеля Русской православной церкви несколько фрагментов мощей поместили в специальные ковчеги для участия в общецерковных торжествах и постоянного почитания верующими.

    Один из ковчегов разместят в храме Христа Спасителя, где после завершения крестного хода святыня останется для всеобщего поклонения.

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