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«Северяне» рассказали, как попытка ротации обернулась у ВСУ перестрелкой
ВС России рассказали о перестрелке вместо ротации в рядах ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки на сотни метров на стратегических направлениях, заметив, как попытка ротации боевиков ВСУ на Сумском направлении привела к перестрелке.
«В районе Великой Рыбицы военнослужащие 21-й омбр из-за несогласованности в управлении вступили в перестрелку со своими сослуживцами, прибывшими для осуществления ротации», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Кроме того, в Сумском районе штурмовики «Северян» продвинулись в районе Хотени. За сутки общее продвижение составило до 600 м. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и взяли в плен троих военнослужащих ВСУ.
На Харьковском направлении высокая интенсивность боев сохраняется почти на всех участках фронта. Для комплектования штурм-групп командование ВСУ привлекает военнослужащих-женщин, которые заменили мужчин.
Штурм-группы «Севера» на Липцовском направлении ведут ожесточенные бои в районе Гоптовки, на Волчанском – стрелковые в районе Малой Волчьи. На Великобурлукском направлении ВСУ доукомплектовывают штурм-группы, по ним работает авиация.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Трое военнослужащих ВСУ взяты в плен», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что российские десантники перерезали пути снабжения ВСУ под Ореховом. Эксперт Марочко заявил, что ВС России давят у Доброполья укрепрайоны ВСУ, а также успешно воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.