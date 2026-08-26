Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
В США после семейной ссоры в перестрелке погибли восемь человек
В американском штате Монтана семейный конфликт перерос в перестрелку, в которой погибли восемь человек, включая четверых детей, сообщили власти штата.
Полиция прибыла по вызову о стрельбе в частном доме в городе Биллингс в воскресенье. К моменту прибытия полицейских здание было охвачено огнем, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
«Мы считаем, что все началось с семейных неурядиц», – заявил шериф округа Йеллоустоун Кент О'Доннелл.
В настоящее время спасатели извлекают останки погибших из сгоревшего дома. Подозреваемого задержали на заднем дворе. По версии следствия, он ранил себя до приезда полиции и позже скончался в больнице.
В начале июня житель штата Айова застрелил шестерых членов семьи из-за бытового конфликта.
В апреле ветеран американской армии убил восьмерых детей в штате Луизиана.
В декабре прошлого года трое детей погибли в результате стрельбы на семейном мероприятии в Калифорнии.