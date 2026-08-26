В США после семейной ссоры в перестрелке погибли восемь человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полиция прибыла по вызову о стрельбе в частном доме в городе Биллингс в воскресенье. К моменту прибытия полицейских здание было охвачено огнем, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

«Мы считаем, что все началось с семейных неурядиц», – заявил шериф округа Йеллоустоун Кент О'Доннелл.

В настоящее время спасатели извлекают останки погибших из сгоревшего дома. Подозреваемого задержали на заднем дворе. По версии следствия, он ранил себя до приезда полиции и позже скончался в больнице.

В начале июня житель штата Айова застрелил шестерых членов семьи из-за бытового конфликта.

В апреле ветеран американской армии убил восьмерых детей в штате Луизиана.

В декабре прошлого года трое детей погибли в результате стрельбы на семейном мероприятии в Калифорнии.