Трамп придумал «грандиозный финал» президентства В Белом доме пообещали мирную передачу власти от Трампа Байдену Суды Джорджии и Мичигана не приняли иски о признании победы Трампа 7 декабря 2020, 21:36 Текст: Елизавета Булкина

Федеральные окружные суды в американских штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски с требованием признать победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах, сообщил телеканала CNBC. Иски были поданы адвокатом Сидни Пауэлл, которая выступает в поддержку Трампа и добивается, чтобы в ряде штатов победу демократа Джозефа Байдена признали недействительной. По мнению Пауэлл результаты выборов были сфальсифицированы, передает ТАСС.



В Джорджии суд отказался удовлетворить требования адвоката о том, чтобы губернатору штата запретили повторно сертифицировать итоги выборов. Судья Тимоти Бэттон пояснил, что этот вопрос находится вне его компетенции. В Мичигане судья Линда Паркер заявила, что утверждения о массовых доказательствах на выборах президента США не подкреплены доказательствами.



Напомним, власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Попытка предвыборного штаба Трампа оспорить результаты выборов в Джорджии завершилась неудачей. Однако штаб Трампа заявил, что в Джорджии «задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты». Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры (законодательные собрания) могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки воле избирателей.

