Верховный суд США отклонил иск о пересмотре итогов выборов в Пенсильвании

Верховный суд США отклонил иск республиканцев, требовавших пересмотреть победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в штате Пенсильвания.

Суд отклонил иск, не приведя дополнительных разъяснений. Ни один из девяти судей не воспользовался возможностью не согласиться с общим мнением суда, передает РИА «Новости».

Заявление в суд было подано представителями республиканцев во главе с членом Конгресса Майклом Келли. Истцы хотели, чтобы суд признал недействительным голосование по почте. Также они утверждали, что примерно 2,5 млн бюллетеней, отправленные таким способом, не должны учитываться при подсчете голосов.

Ранее Генпрокурор Техаса Кен Пакстон попросил Верховный суд США признать недействительными результаты выборов президента в четырех штатах, где победителем признали Джозефа Байдена. Речь идет о Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Напомним, в понедельник стало известно, что федеральные окружные суды в штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски с требованием признать победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах. Ранее глава Джорджии Брайан Кемп отказался созывать заседание местного законодательного собрания по требованию Трампа.