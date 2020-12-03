«Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

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3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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«Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

Отношения Германии и США при Трампе резко испортились, теперь их ожидает подъем Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press
В Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Трампа политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». На практике это означает новые санкции, революции и конфликты, но некоторые проблемы нашей страны, наоборот, получат решение. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Блогеры поклоняются богу по имени Всемогущий Хайп

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Когда девушка умерла, блогер втащил ее в дом – в прямом эфире. В прямом эфире приехала скорая. «Че, правда, мертвая? Че, правда, умерла?» – не переставал спрашивать блогер и рисоваться в стриме, когда у него на диване рядом лежало тело закоченевшей девушки. Подробности...

Как Русская армия превратилась в неуправляемую озверевшую толпу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 декабря 1917 года произошло вопиющее, по меркам даже столетней давности, событие – солдатско-матросская толпа буквально растерзала командующего сухопутными вооруженными силами страны. Это ярко свидетельствовало о смене эпох. Подробности...
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Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
На фоне обсуждений карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности. Подробности...
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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    Отношения Германии и США при Трампе резко испортились, теперь их ожидает подъем    3 декабря 2020, 12:16
    Фото: Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Трампа политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». На практике это означает новые санкции, революции и конфликты, но некоторые проблемы нашей страны, наоборот, получат решение.

    Последним до Трампа президентом США, кто не развязал ни одной новой войны, был Джимми Картер. Парадокс в том, что так сложилось по диаметрально противоположным причинам.

    Картер был (и остается; ему сейчас 96 лет) человеком идейным, его можно назвать президентом-правозащитником или даже президентом-пацифистом (что, впрочем, не помешало ему начать прямое финансирование моджахедов в Афганистане после ввода туда войск СССР). Трамп же во взглядах на внешнюю политику руководствуется тремя приземленными вещами: семейные нужды, респекты за статус и зарабатывание денег.

    Если зять и ближайший советник – еврей и горой за Израиль, будем помогать Израилю. Если поляки готовы нас превозносить и кланяться в пояс, будем поддерживать Польшу. Если Саудовская Аравия хочет купить у нас оружие на рекордную сумму, будем дружить с Саудовской Аравией. А раз саудиты евреям почему-то враги, мы их помирим для общей пользы.

    Трамп не идеолог, не дипломат, не геополитик и не эксперт в вопросах безопасности, а бизнесмен. Он был девелопером почти полвека, познал успех и самодовольно опирается на личный опыт. Для «акулы капитализма» из «старой доброй Америки» семья, статус и деньги имеют гипертрофированное значение. Но деньги, конечно, прежде всего.

    Большая часть времени, которое Трамп уделял иностранным делам, была посвящена урезанию расходов бюджета и поддержке американских производителей, в первую очередь спонсоров Республиканской партии (а это, к примеру, почти вся «незеленая» энергетика) и тех секторов экономики страны и отдельных штатов, которые давали рабочие места консервативному электорату.

    Идеи глобального контроля и инвестиции в него были тем, чего Трамп не понимал, поскольку это не несло прибыли в видимой им перспективе – напротив, гарантировало убытки. Ведение войн, содержание воинского контингента в других странах, спонсирование НАТО, бесконечные «шахматные партии» на Ближнем Востоке – всё это дорогое удовольствие. Поэтому 45-й президент воздерживался от новых интервенций, почти не финансировал зарубежную оппозицию, сокращал военное присутствие, выходил из накладных для страны международных договоров и регулярно собачился с партнерами по НАТО, требуя взять на себя часть расходов по содержанию всей этой трансатлантической махины.

    «Прямо говорю: я не знаю, выдержало бы НАТО еще четыре года Трампа»,

    переживал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Сам Трамп о таких вещах не переживал в принципе – ничего личного, только бизнес.

    Россию подобная политика Вашингтона во многом устраивала, хотя и она подразумевала существенные издержки для нее и ее союзников, берем ли мы борьбу с «Северным потоком – 2» ради американских производителей СПГ или давление на режим Николаса Мадуро в Венесуэле ради американской же «нефтянки».

    Мадуро, кстати, был в числе тех, кто поздравил Джо Байдена с победой на выборах в первых рядах, потому что хуже, чем при Трампе, ему все равно не будет. Но у Евросоюза появилось гораздо больше поводов для громкой радости: там откровенно устали как от торгашеских замашек Трампа, ввиду которых он с легкостью шел на политические конфликты (чего стоила одна только «война пошлин»), так и от агрессивного лоббирования американских производителей в ущерб европейским (при том, что протекционизм Трампа легко понять – в США нельзя вот так запросто направить государственные субсидии в тот или иной сектор экономики, как это делают в Европе, дотируя фермеров для того, чтобы они оставались фермерами).

    Кроме того, что тоже важно, Трамп считался частью тех же тенденций, которые элиты Евросоюза резонно воспринимали как разрушительные и опасные для себя. В их числе Brexit, кризис традиционных партий и успех евроскептиков на выборах – тот же камбек национализма, изоляционизма и национал-эгоизма, но на европейской почве.

    Байден политик с другим «измом» –  он про глобализм, как и брюссельская бюрократия. Это важно, помимо прочего, для финансовых элит – главных спонсоров уже Демократической партии. Не то чтобы они бедствовали при Трампе, наоборот – успехи его администрации в экономике и снижение налогов помогли им обогатиться еще больше. Но бизнесменам с пропиской на Уолл-стрит близки идеи нового либерализма, глобального контроля и долгосрочных инвестиций в него. Всем этим Белый дом теперь и займется (если вдруг не случится чуда и Трамп не отстоит свое президентство в суде).

    Восстановление отношений между Вашингтоном и Брюсселем, испорченных при меркантильном Трампе, будет происходить прежде всего на идеологической основе. Ее принципы уже заявлены – сплочение союзнических рядов, продвижение западной демократической модели, поддержка либеральных ценностей, борьба с торговыми барьерами.

    На практике это означает то, что у наднациональных структур типа НАТО и у оппозиции в тех странах, которые на Западе не считают демократическими, появится больше денег. Параллельно будет разрастаться финансовое и пропагандистское давление на «нарушителей прав человека» и всех тех, чьи интересы идут вразрез с интересами глобалистов, будь то национально ориентированные политики или воротилы традиционной энергетики.

    Проще говоря, будет много санкций и «черных списков», возможно – новых революций и войн, неизбежно – саммитов, где Байден и лидеры Евросоюза станут демонстрировать нерушимость своего союза перед внешними вызовами. Прежде всего перед Россией (с Китаем у Байдена особые отношения, а при Трампе такие отношения появились и у ЕС – в пику Вашингтону, и европейцы вряд ли захотят от них отказаться).

    Самой России это принесет новые траты, новые вызовы, новые проблемы. Будет меньше предсказуемой прагматики и больше догматичной идеологии. То, что американо-европейский союз выстраивается именно против нас, там не скрывают и всячески подчеркивают, понимая, что Москва пыталась играть на противоречиях внутри коллективного Запада и теперь это окно возможностей для нее почти закрыто.

    Но есть и исключения – этакие оазисы на минном поле, пространства для возможностей. Их как минимум три.

    Очередной «медовый месяц» Вашингтона и Брюсселя сулит нам новые договоры в духе «разрядки», как минимум – об ограничении вооружений (это одна из любимых тем Байдена), чего нельзя было добиться от Трампа.

    Кроме того, США уже не смогут отстаивать интересы своего бизнеса как раньше, чтобы это вносило рознь в их отношения с главными державами ЕС. То есть в теории Америка ослабит нажим на европейские компании в связи с крайне значимым для РФ «Северным потоком – 2».

    Наконец, внутриполитический конфликт в США не позволит Вашингтону так уж часто отвлекаться на международную жизнь. А если позволит, от этого тоже можно получить удовольствие сродни тому, что получаешь от буффонады. Все-таки ЕС собирается «продвигать западную модель демократии» в союзе с человеком, к которому почти половина страны относится как к нелегитимному президенту, взявшему власть благодаря фальсификациям.

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