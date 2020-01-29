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Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Приоткрыта завеса тайны легендарных разведчиков-нелегалов

Служба внешней разведки рассекретила только малую часть биографии выдающихся российских разведчиковФото: Андрей Дружинин/ТАСС
Имена сразу семерых выдающихся российских разведчиков обнародовал глава СВР Сергей Нарышкин. Кроме того, стали известны даже некоторые подробности их работы и биографий. О каких людях идет речь, за что они получили звание Героя – и почему прочие детали их пребывания в длительных зарубежных командировках до сих пор остаются под грифом «секретно»? Подробности...
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«Сделка века» от Трампа действительно грандиозна

Трамп не скрывает, что действует в интересах Израиля, но его предложение палестинцам выглядит щедрымФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Трамп презентовал свою «сделку века» для Палестины − план по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Вторая презентация пройдет в Москве − израильский премьер Нетаньяху лично расскажет о плане президенту Путину, который имеет влияние на арабов. Предложение у Трампа во многом сенсационное и очень дорогое, но жизнеспособно ли оно? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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О чем забыли сказать на форуме Холокоста в Польше

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Нас судят те, кто был вместе с Гитлером

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Весь Европейский союз – это в прошлом гитлеровская коалиция или те, кто склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Вот кто нас сейчас судит. Подробности...
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Зеленский врет не только нагло, но и подло

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Освенцим освободила Советская армия. А национальная «украинская» армия, та самая, за которую теперь так топит Зеленский, в это время уже пряталась по лесам или отступала с гитлеровцами на запад, неся на петлицах эсэсовские знаки и знаки охраны лагерей смерти. Подробности...
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              «сделка века»


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              «Сделка века» от Трампа действительно грандиозна

              Трамп не скрывает, что действует в интересах Израиля, но его предложение палестинцам выглядит щедрым   29 января 2020, 08:30
              Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Трамп презентовал свою «сделку века» для Палестины − план по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Вторая презентация пройдет в Москве − израильский премьер Нетаньяху лично расскажет о плане президенту Путину, который имеет влияние на арабов. Предложение у Трампа во многом сенсационное и очень дорогое, но жизнеспособно ли оно?

              План Трампа по примирению Израиля и Палестины уже называют «Планом Кушнера». Собственно, так оно и обстоит в действительности. Джаред Кушнер не только зять и не просто старший советник президента США - он его наиболее доверенное лицо. Утомленный бесконечными предательствами и утечками в своей администрации, Дональд Трамп ставит на семью.

              Кушнер - набожный иудей, причем довольно ортодоксальный. В иудаизм перед браком с ним перешла и дочь Трампа - Иванка, также занимающая пост президентского советника. Эти общеизвестные подробности сейчас активно муссирует арабская пресса, подчеркивая - за таким авторством «сделка» может быть составлена только в интересах евреев.

              В данном случае арабская пресса пытается открыть Америку. Сам Трамп совершенно не скрывает свою пристрастность и то, что действует как союзник Израиля. Он действовал так с первых дней своего президента, преподнеся еврейскому государству пусть символические, но немыслимые для прежних администраций подарки. Например, перенес посольство США в Иерусалим, признав его столицей Израиля, и приказал Госдепартаменту вычеркнул Палестину из списка «государств и территорий», размещенных на его сайте.

              В идеалистическом представлении о дипломатии посредник должен быть незаинтересованным лицом, которое будет выдерживать нейтралитет и учитывать интересы обеих сторон. Но именно что в идеалистическом. Трамп практик - он хочет получить заключение «исторического мира» (пусть даже формального) как актив и, будучи акулой капитализма, прилагает усилия, чтобы поставить визави в невыгодные условия и вынудить его к согласию.

              А маскироваться под «незаинтересованную сторону» он даже не пытается - незачем. Трамп здесь, чтобы продавить и продать, а не перехитрить. Хитрость видна избирателям гораздо хуже.

              «Я всегда буду стоять с государством Израиль и еврейским народом», - написал президент, презентуя в Твиттере свой вариант раздела территорий между евреями и арабами. Собственно, эта карта - главное в «сделке века», и Трамп настоятельно советует Палестинской национальной администрации (ПНА) ее принять. Если нет - хуже будет.

              Про «хуже будет» он ничего не писал и не говорил, но, скорее всего, действительно будет хуже. С палестинскими арабами всегда так: отказываясь от очередного предложения, они неизменно ухудшают свои позиции и приходят на следующий раунд консультаций с еще более слабыми картами.

              Когда ООН разделила британскую Палестину между арабами и евреями для создания двух государств, евреям доставалось земли чуть больше, но у арабов она была чуть лучше. Евреи на такой сценарий согласились, арабы – нет, однако, объявив молодому государству войну, позорно ее проиграли.

              Большинство территориальных приобретений Израиля с тех пор – результат выигранных войн, где агрессором выступал не Израиль. И всякий раз, заключая временный мир, палестинские арабы могли претендовать на меньшее, нежели раньше. Сейчас ситуация такова, что от занимаемых ими земель остались только заблокированный Сектор Газа и т.н. «Западный берег реки Иордан», принявший за счет незаконного строительства там еврейских поселений мозаичную структуру: на этом участке живут арабы, в километре от них евреи, потом опять арабы - и так далее.

              Учитывая, что население Западного берега активно эмигрирует в поисках лучшей доли (часто - в тот же Израиль) и рекордной рождаемости отнюдь не демонстрирует, со временем палестинские территории рискуют полностью раствориться в израильских - создавать себе государство придется только из Сектора Газа, а больше не из чего будет.

              Даже население аннексированного Восточного Иерусалима, довольно долго отказывавшееся вступать в израильское гражданство, теперь пытается интегрироваться в еврейское государство и всё чаще заявляет социологам, что предпочло бы жить под управлением Израиля, а не ПНА.

              Два государства для двух народов

              В своем революционном предложении Трамп исходит из этнической географии текущего дня. Палестинские земли с еврейскими жителями отходят Израилю, никакого переселения с целью «восстановить историческую справедливость» не планируется - да и не могло планироваться, учитывая, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, всегда поддерживавший подобную экспансию, присутствовал на презентации «сделки века» и дал на нее предварительное согласие.

              Вместо этого Трамп предлагает пока еще арабским кусочкам палестинской мозаики систему из шоссе, мостов и туннелей, связывающей их в одно государство. Впервые в истории это касается и Сектора Газа - между ним и Западным берегом будет прорыт туннель с автомобильной и железной дорогами. То есть вполне грандиозное, немыслимое прежде сооружение, которое (в теории, конечно) снимает опасения Израиля по части собственной безопасности - посреди маршрута из туннеля никакому «войну Аллаха» не выбраться.

              Значительно более короткие туннели с автомобильными дорогами появятся и между кусочками арабской мозаики Западного берега. А те еврейские поселения, что стали в этих кусочках анклавами, получат самоуправление и будут соединены с большой землей дорогами, находящимися под контролем израильских сил безопасности.

              От населенной арабами Иордании, с которой оно прежде должно было граничить, палестинское государство отрежет полоса израильской земли. Но в двух местах ее пересекут контролируемые уже палестинцами шоссе, которые будут заканчиваться мостами через Иордан на территорию королевства.

              Еще одно ноу-хау, прежде не виданное - две значительные территориальные уступки палестинцам к югу от Сектора Газа. Одна из них предусмотрена под индустриальный промышленный кластер, вторую предлагается использовать для строительства жилья и ведения сельского хозяйства. Таким образом Трамп хочет решить три проблемы Газы - перенаселенность, нехватку продовольствия и низкий уровень экономического развития.

              На всю эту инфраструктурную феерию предполагается собирать средства со всего мира. Но от одних только США Трамп пообещал 50 млрд долларов инвестиций - колоссальную сумму, которую ему теперь предстоит обосновать перед американскими налогоплательщиками. И, надо сказать, такого щедрого предложения палестинцам еще никто не делал.

              Город трех религий

              Самый жилистый кусок в ближневосточной каше - это Восточный Иерусалим. Израильтяне вопреки решению Совбеза ООН, считают его частью «единой и неделимой» столицы еврейского государства, приняв на сей счет специальный закон, а в ПНА - своей столицей и тоже приняли специальный закон. Такое уравнение всегда казалось неразрешимым, и Трамп предлагает не решать его вовсе. По его плану объединенный Иерусалим - столица Израиля, но его восточная часть в то же время - столица Палестины.

              Как это может выглядеть на практике, пока не понимает никто.

              Планета знает примеры, когда один и тот же город является столицей для двух враждующих народов - это кипрская Никосия, некогда поделенная между турками и греками по главной торговой улице. В настоящее время градус напряженности между ними значительно спал, что позволило снять все укрепления и сделать границу «воображаемой», то есть никосийцы свободно перемещаются из одной части города в другую. Однако эти части управляются разными властями, а Израиль в Восточном Иерусалиме даже палестинские административные здания строить запрещает.

              В какой-то момент стороны договорились, что такие здания появятся в Абу-Дисе - пригороде Иерусалима, и там даже начали строить палестинский парламент, но после очередной интифады израильтяне воздвигли между Абу-Дисой и собственно Иерусалимом барьер безопасности.

              Теперь должно сложиться как-то так, что в арабских кварталах Иерусалима все-таки появятся какие-то палестинские административные офисы - эдакие мини-анклавы, а сами арабские кварталы получат хитрую форму самоуправления, но в остальном город останется единой административной единицей под израильским руководством.

              Исключение - Храмовая гора с мечетью Аль-Акса, якобы построенной на месте, с которого Мухаммед вознесся в небо (и потом вернулся обратно). Она должна сохранить статус-кво при посредничестве Иордании, а статус-кво заключается в том, что гору контролирует так называемый Исламский совет на правах управляющего и евреи с религиозной атрибутикой туда не допускаются.

              Если исходить их христианского легендариума, такое положение вещей в целом соответствует интересам мирового христианства. С точки зрения иудейской веры, на месте Аль-Аксы должен быть построен легендарный Третий храм, что и отстаивают отдельные группы радикалов. С христианской же точки зрения, строительством этого храма займется сам Антихрист, приход которого не сулит человеческой цивилизации ничего хорошего.

              Истинные цели Трампа

              Теперь у палестинских арабов есть четыре года, чтобы согласиться на предложение американских и израильских властей. На этот срок этно-территориальная ситуация окажется заморожена - еврейские поселения на Западном берегу возводиться не будут. Почему именно четыре года - понятно. Трамп рассчитывает на переизбрание, хочет заключить «сделку века» с взаимным признанием Израиля и Палестины под конец своего президентства - и тем самым войти в историю.

              Или - не рассчитывает. В общем и целом ему хватит и громкой инициативы вперед выборами, рассчитанной на поддержку еврейского населения внутри страны. Причем поддержку скорее организационную и финансовую, а не электоральную. Американские евреи обычно голосуют за демократов, но даже если решат переметнуться к республиканцу, это мало что изменит: в большинстве своем они проживают в безнадежно демократических штатах, где Трампу точно не победить.

              Шансы на заключение «сделки века» у него примерно такие же.

              Тут надо понимать, прежде всего, то, что карта новых границ Израиля и Палестины - это даже еще не сделка. Сама сделка расписана на 80 страницах, и совершенно необязательно читать их все, чтобы хоронить проект заранее. Достаточно уже того, что она подразумевает разоружение группировки «Хамас», контролирующей Сектор Газа.

              Если бы разоружить «Хамас» было бы в принципе возможно, это давно было бы сделано - от желающих отбоя нет, их можно найти не только в Израиле и США, но и в арабском мире, а в первую очередь - в ПНА. Борьба этих двух палестинских политических сил одно время имела характер войны на уничтожение.

              Разоружаться хамасовцы не будут - для них и их лидеров это настоящее самоубийство. Если бы хотели или хотя бы могли, не были бы «хамасовцами», программа которых в целом сводится к тому, чтобы «сбросить в море» не только Израиль, но и ПНА.

              Сейчас ПНА и «Хамас» едины в том, что сходу и категорически отвергли «большую сделку» (разве что с разной степенью негодования в голосе). Возможно, в США рассчитывают на то, что простые палестинские арабы решат для себя, что дороги, мосты, инвестиции и собственное государство - это гораздо лучше, чем нужда, блокада и позиционная война, после чего сменят своих политических представителей.

              Возможно, когда-нибудь это действительно произойдет, но не при этом и даже не при следующем политическом поколении. А когда произойдет, переговорные позиции палестинцев станут еще хуже - иначе за 70 прошедших лет еще не бывало.

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