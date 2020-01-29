«Сделка века» от Трампа действительно грандиозна

Трамп презентовал свою «сделку века» для Палестины − план по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Вторая презентация пройдет в Москве − израильский премьер Нетаньяху лично расскажет о плане президенту Путину, который имеет влияние на арабов. Предложение у Трампа во многом сенсационное и очень дорогое, но жизнеспособно ли оно?

План Трампа по примирению Израиля и Палестины уже называют «Планом Кушнера». Собственно, так оно и обстоит в действительности. Джаред Кушнер не только зять и не просто старший советник президента США - он его наиболее доверенное лицо. Утомленный бесконечными предательствами и утечками в своей администрации, Дональд Трамп ставит на семью.

Кушнер - набожный иудей, причем довольно ортодоксальный. В иудаизм перед браком с ним перешла и дочь Трампа - Иванка, также занимающая пост президентского советника. Эти общеизвестные подробности сейчас активно муссирует арабская пресса, подчеркивая - за таким авторством «сделка» может быть составлена только в интересах евреев.

В данном случае арабская пресса пытается открыть Америку. Сам Трамп совершенно не скрывает свою пристрастность и то, что действует как союзник Израиля. Он действовал так с первых дней своего президента, преподнеся еврейскому государству пусть символические, но немыслимые для прежних администраций подарки. Например, перенес посольство США в Иерусалим, признав его столицей Израиля, и приказал Госдепартаменту вычеркнул Палестину из списка «государств и территорий», размещенных на его сайте.

В идеалистическом представлении о дипломатии посредник должен быть незаинтересованным лицом, которое будет выдерживать нейтралитет и учитывать интересы обеих сторон. Но именно что в идеалистическом. Трамп практик - он хочет получить заключение «исторического мира» (пусть даже формального) как актив и, будучи акулой капитализма, прилагает усилия, чтобы поставить визави в невыгодные условия и вынудить его к согласию.

А маскироваться под «незаинтересованную сторону» он даже не пытается - незачем. Трамп здесь, чтобы продавить и продать, а не перехитрить. Хитрость видна избирателям гораздо хуже.

«Я всегда буду стоять с государством Израиль и еврейским народом», - написал президент, презентуя в Твиттере свой вариант раздела территорий между евреями и арабами. Собственно, эта карта - главное в «сделке века», и Трамп настоятельно советует Палестинской национальной администрации (ПНА) ее принять. Если нет - хуже будет.

Про «хуже будет» он ничего не писал и не говорил, но, скорее всего, действительно будет хуже. С палестинскими арабами всегда так: отказываясь от очередного предложения, они неизменно ухудшают свои позиции и приходят на следующий раунд консультаций с еще более слабыми картами.

Когда ООН разделила британскую Палестину между арабами и евреями для создания двух государств, евреям доставалось земли чуть больше, но у арабов она была чуть лучше. Евреи на такой сценарий согласились, арабы – нет, однако, объявив молодому государству войну, позорно ее проиграли.

Большинство территориальных приобретений Израиля с тех пор – результат выигранных войн, где агрессором выступал не Израиль. И всякий раз, заключая временный мир, палестинские арабы могли претендовать на меньшее, нежели раньше. Сейчас ситуация такова, что от занимаемых ими земель остались только заблокированный Сектор Газа и т.н. «Западный берег реки Иордан», принявший за счет незаконного строительства там еврейских поселений мозаичную структуру: на этом участке живут арабы, в километре от них евреи, потом опять арабы - и так далее.

Учитывая, что население Западного берега активно эмигрирует в поисках лучшей доли (часто - в тот же Израиль) и рекордной рождаемости отнюдь не демонстрирует, со временем палестинские территории рискуют полностью раствориться в израильских - создавать себе государство придется только из Сектора Газа, а больше не из чего будет.

Даже население аннексированного Восточного Иерусалима, довольно долго отказывавшееся вступать в израильское гражданство, теперь пытается интегрироваться в еврейское государство и всё чаще заявляет социологам, что предпочло бы жить под управлением Израиля, а не ПНА.

Два государства для двух народов

В своем революционном предложении Трамп исходит из этнической географии текущего дня. Палестинские земли с еврейскими жителями отходят Израилю, никакого переселения с целью «восстановить историческую справедливость» не планируется - да и не могло планироваться, учитывая, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, всегда поддерживавший подобную экспансию, присутствовал на презентации «сделки века» и дал на нее предварительное согласие.

Вместо этого Трамп предлагает пока еще арабским кусочкам палестинской мозаики систему из шоссе, мостов и туннелей, связывающей их в одно государство. Впервые в истории это касается и Сектора Газа - между ним и Западным берегом будет прорыт туннель с автомобильной и железной дорогами. То есть вполне грандиозное, немыслимое прежде сооружение, которое (в теории, конечно) снимает опасения Израиля по части собственной безопасности - посреди маршрута из туннеля никакому «войну Аллаха» не выбраться.

Значительно более короткие туннели с автомобильными дорогами появятся и между кусочками арабской мозаики Западного берега. А те еврейские поселения, что стали в этих кусочках анклавами, получат самоуправление и будут соединены с большой землей дорогами, находящимися под контролем израильских сил безопасности.

От населенной арабами Иордании, с которой оно прежде должно было граничить, палестинское государство отрежет полоса израильской земли. Но в двух местах ее пересекут контролируемые уже палестинцами шоссе, которые будут заканчиваться мостами через Иордан на территорию королевства.

Еще одно ноу-хау, прежде не виданное - две значительные территориальные уступки палестинцам к югу от Сектора Газа. Одна из них предусмотрена под индустриальный промышленный кластер, вторую предлагается использовать для строительства жилья и ведения сельского хозяйства. Таким образом Трамп хочет решить три проблемы Газы - перенаселенность, нехватку продовольствия и низкий уровень экономического развития.

На всю эту инфраструктурную феерию предполагается собирать средства со всего мира. Но от одних только США Трамп пообещал 50 млрд долларов инвестиций - колоссальную сумму, которую ему теперь предстоит обосновать перед американскими налогоплательщиками. И, надо сказать, такого щедрого предложения палестинцам еще никто не делал.

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Город трех религий

Самый жилистый кусок в ближневосточной каше - это Восточный Иерусалим. Израильтяне вопреки решению Совбеза ООН, считают его частью «единой и неделимой» столицы еврейского государства, приняв на сей счет специальный закон, а в ПНА - своей столицей и тоже приняли специальный закон. Такое уравнение всегда казалось неразрешимым, и Трамп предлагает не решать его вовсе. По его плану объединенный Иерусалим - столица Израиля, но его восточная часть в то же время - столица Палестины.

Как это может выглядеть на практике, пока не понимает никто.

Планета знает примеры, когда один и тот же город является столицей для двух враждующих народов - это кипрская Никосия, некогда поделенная между турками и греками по главной торговой улице. В настоящее время градус напряженности между ними значительно спал, что позволило снять все укрепления и сделать границу «воображаемой», то есть никосийцы свободно перемещаются из одной части города в другую. Однако эти части управляются разными властями, а Израиль в Восточном Иерусалиме даже палестинские административные здания строить запрещает.

В какой-то момент стороны договорились, что такие здания появятся в Абу-Дисе - пригороде Иерусалима, и там даже начали строить палестинский парламент, но после очередной интифады израильтяне воздвигли между Абу-Дисой и собственно Иерусалимом барьер безопасности.

Теперь должно сложиться как-то так, что в арабских кварталах Иерусалима все-таки появятся какие-то палестинские административные офисы - эдакие мини-анклавы, а сами арабские кварталы получат хитрую форму самоуправления, но в остальном город останется единой административной единицей под израильским руководством.

Исключение - Храмовая гора с мечетью Аль-Акса, якобы построенной на месте, с которого Мухаммед вознесся в небо (и потом вернулся обратно). Она должна сохранить статус-кво при посредничестве Иордании, а статус-кво заключается в том, что гору контролирует так называемый Исламский совет на правах управляющего и евреи с религиозной атрибутикой туда не допускаются.

Если исходить их христианского легендариума, такое положение вещей в целом соответствует интересам мирового христианства. С точки зрения иудейской веры, на месте Аль-Аксы должен быть построен легендарный Третий храм, что и отстаивают отдельные группы радикалов. С христианской же точки зрения, строительством этого храма займется сам Антихрист, приход которого не сулит человеческой цивилизации ничего хорошего.

Истинные цели Трампа

Теперь у палестинских арабов есть четыре года, чтобы согласиться на предложение американских и израильских властей. На этот срок этно-территориальная ситуация окажется заморожена - еврейские поселения на Западном берегу возводиться не будут. Почему именно четыре года - понятно. Трамп рассчитывает на переизбрание, хочет заключить «сделку века» с взаимным признанием Израиля и Палестины под конец своего президентства - и тем самым войти в историю.

Или - не рассчитывает. В общем и целом ему хватит и громкой инициативы вперед выборами, рассчитанной на поддержку еврейского населения внутри страны. Причем поддержку скорее организационную и финансовую, а не электоральную. Американские евреи обычно голосуют за демократов, но даже если решат переметнуться к республиканцу, это мало что изменит: в большинстве своем они проживают в безнадежно демократических штатах, где Трампу точно не победить.

Шансы на заключение «сделки века» у него примерно такие же.

Тут надо понимать, прежде всего, то, что карта новых границ Израиля и Палестины - это даже еще не сделка. Сама сделка расписана на 80 страницах, и совершенно необязательно читать их все, чтобы хоронить проект заранее. Достаточно уже того, что она подразумевает разоружение группировки «Хамас», контролирующей Сектор Газа.

Если бы разоружить «Хамас» было бы в принципе возможно, это давно было бы сделано - от желающих отбоя нет, их можно найти не только в Израиле и США, но и в арабском мире, а в первую очередь - в ПНА. Борьба этих двух палестинских политических сил одно время имела характер войны на уничтожение.

Разоружаться хамасовцы не будут - для них и их лидеров это настоящее самоубийство. Если бы хотели или хотя бы могли, не были бы «хамасовцами», программа которых в целом сводится к тому, чтобы «сбросить в море» не только Израиль, но и ПНА.

Сейчас ПНА и «Хамас» едины в том, что сходу и категорически отвергли «большую сделку» (разве что с разной степенью негодования в голосе). Возможно, в США рассчитывают на то, что простые палестинские арабы решат для себя, что дороги, мосты, инвестиции и собственное государство - это гораздо лучше, чем нужда, блокада и позиционная война, после чего сменят своих политических представителей.

Возможно, когда-нибудь это действительно произойдет, но не при этом и даже не при следующем политическом поколении. А когда произойдет, переговорные позиции палестинцев станут еще хуже - иначе за 70 прошедших лет еще не бывало.

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