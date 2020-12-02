ЕС захотел помощи Байдена в противодействии России

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2 декабря, среда  |  Последнее обновление — 15:47  |  vz.ru
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Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

Немцы нашли способ работать токсичными российскими судами над газопроводом J.Koehler/Imago-images
/Global Look Press
В Германии не только планируют начать достройку «Северного потока – 2» после года простоя, но и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. Эксперты считают, что следом за прокладкой труб на небольшом немецком участке начнутся работы и на главном недостроенном участке – в водах Дании. А вот обойти санкции будет не так просто, как планируют немцы. Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде

Россия усиливает свою группировку под Калининградом – там формируется новая мотострелковая дивизия Валерий Матыцин/ТАСС
Через год в Калининградской области будет сформирована новая мотострелковая дивизия, сообщили источники в Минобороны. Создаваемой группировки, считают военные аналитики, будет достаточно, чтобы свести к нулю угрозу нападения НАТО на наш анклав. Какие методы останутся у Запада для вооруженных провокаций вокруг Калининграда и каковы шансы на формирование в городе пресловутой пятой колонны? Подробности...
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Зачем США покупают советскую военную технику

Российские боевые вертолеты прямо рассматриваются США как машины потенциального противника Антон Новодережкин/ТАСС
Пентагон заинтересовался приобретением российских вертолетов Ми-24, а также самолета Ан-2. По официальным заявлениям – для ознакомления американских инструкторов с возможностями этих машин. Неужели настолько старые военные разработки все еще интересны армии США – и почему российские военные не изучают таким же образом американское оружие? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Подробности...
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Зачем убили иранского физика-ядерщика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Теракт против профессора Мохсена Фахризаде прямо касается трех стран – Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Все они получают теперь как серьезные проблемы, так и неплохие возможности. Подробности...
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Школа лишилась своего главного призвания

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Сегодня знания превратились в элемент сферы услуг. Роль учителя как эксперта, специалиста в своей области знаний ушла, а родители реагируют на плохие оценки своего ребенка или его психологические проблемы так же, как на проданный в магазине кефир с истекшим сроком годности. Подробности...
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    ЕС захотел помощи Байдена в противодействии России

    2 декабря 2020, 15:01

    Текст: Алина Назарова

    Евросоюз намерен сотрудничать с США для продвижения западной демократии в мире, противодействия России и поддержки передачи власти в Белоруссии, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК) по итогам заседания по отношениям ЕС и США после американских выборов.

    «Трансатлантическое сотрудничество в отношении РФ останется ключевым, в частности, в том, что касается соблюдения международного права. Это включает в себя защиту территориальной целостности и энергобезопасности наших восточных партнеров», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Там же отмечается, что Украина является приоритетным партнером ЕС, где поддержка США жизненно важна для укрепления безопасности и совместной амбициозной программы реформ. При этом говорится, что в Белоруссии ЕС готов «активизировать поддержку мирной демократической передачи власти».

    «ЕС и США разделяют фундаментальный интерес к укреплению демократии во всем мире. Мы приветствуем предложение избранного президента Байдена о проведении саммита по демократии, в то время когда пандемия привела к тому, что демократия, свободы и ценности оказались под большим давлением», – подчеркивает ЕК.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена по четырем векторам: пандемия, климат, торговля и продвижение западной модели демократии.

    Напомним, между Евросоюзом и США во время президентства Дональда Трампа возникали непростые вопросы, среди которых, к примеру, торговля, поскольку Соединенные Штаты ввели ряд пошлин на товары из стран союза. Кроме того, США вышли из Парижского соглашения по климату, а также из ядерной сделки по Ирану. В свою очередь Байден в случае победы на выборах главы государства пообещал возобновить участие США в Парижском соглашении по климату сразу же после инаугурации.

    7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.  


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