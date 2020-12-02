ЕС захотел помощи Байдена в противодействии России

Евросоюз намерен сотрудничать с США для продвижения западной демократии в мире, противодействия России и поддержки передачи власти в Белоруссии, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК) по итогам заседания по отношениям ЕС и США после американских выборов.

«Трансатлантическое сотрудничество в отношении РФ останется ключевым, в частности, в том, что касается соблюдения международного права. Это включает в себя защиту территориальной целостности и энергобезопасности наших восточных партнеров», – говорится в документе, передает ТАСС.

Там же отмечается, что Украина является приоритетным партнером ЕС, где поддержка США жизненно важна для укрепления безопасности и совместной амбициозной программы реформ. При этом говорится, что в Белоруссии ЕС готов «активизировать поддержку мирной демократической передачи власти».

«ЕС и США разделяют фундаментальный интерес к укреплению демократии во всем мире. Мы приветствуем предложение избранного президента Байдена о проведении саммита по демократии, в то время когда пандемия привела к тому, что демократия, свободы и ценности оказались под большим давлением», – подчеркивает ЕК.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена по четырем векторам: пандемия, климат, торговля и продвижение западной модели демократии.

Напомним, между Евросоюзом и США во время президентства Дональда Трампа возникали непростые вопросы, среди которых, к примеру, торговля, поскольку Соединенные Штаты ввели ряд пошлин на товары из стран союза. Кроме того, США вышли из Парижского соглашения по климату, а также из ядерной сделки по Ирану. В свою очередь Байден в случае победы на выборах главы государства пообещал возобновить участие США в Парижском соглашении по климату сразу же после инаугурации.

7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.