ЕС разработал стратегию перезапуска отношений с США

Еврокомиссия разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена по четырем векторам: пандемия, климат, торговля и продвижение западной модели демократии. Об этом говорится в новой стратегии ЕК по отношениям с США после смены власти в этой стране.

«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС внесли предложение по новой трансатлантической стратегии. Победа Джозефа Байдена и Камалы Харрис вместе с более уверенным и дееспособным Евросоюзом в новой экономической и геополитической реальности – это уникальная возможность, которая представляется раз в поколение для формирования новых трансатлантических отношений», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Ранее эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, комментируя заявление Еврокомиссии о подготовке нового санкционного режима в отношении России, сообщил, что так ЕС посылает сигнал команде Джозефа Байдена, которая нацелена на противостояние с Москвой.

Напомним, между Евросоюзом и США во время президентства Дональда Трампа возникали непростые вопросы, среди которых, к примеру, торговля, поскольку Соединенные Штаты ввели ряд пошлин на товары из стран союза. Кроме того, США вышли из Парижского соглашения по климату, а также из ядерной сделки по Ирану. В свою очередь Байден в случае победы на выборах главы государства пообещал возобновить участие США в Парижском соглашении по климату сразу же после инаугурации.

7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.