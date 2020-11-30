В ЕК анонсировали утверждение аналогичного акту Магнитского санкционного режима

В ближайшее время Евросоюз утвердит санкционный режим, аналогичный американскому акту Магнитского, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК).

«Мы ждем, на данный момент он обсуждается в Совете ЕС. Делается все возможное, чтобы он был утвержден в ближайшее время», – передает его слова ТАСС.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в ЕС, назвать именем российского блогера Алексея Навального.

В сентябре сообщалось, что аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим Евросоюза (ЕС) за нарушения прав человека обсуждался в Совете ЕС.