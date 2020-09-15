В ЕС предложили назвать санкции против России именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно назвать именем российского блогера Алексея Навального, заявил на пленарном заседании Европарламента верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Что касается возможности санкционирования России по аналогии со «списком Магнитского»: с тех пор как я вступил в должность, я запустил (создание) общего режима санкций против нарушения прав человека, гуманитарного права, который также обсуждался во время последнего заседания министров иностранных дел ЕС. Дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты. То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-члены завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как «список Магнитского» в США, мог бы носить имя Навального», – передает его слова РИА «Новости».

Боррель добавил, что ситуация вокруг госпитализации Навального может сказаться на отношениях Евросоюза и России. «Конечно, можно ожидать, что отравление Навального может иметь последствия для отношений России и ЕС, мы обсудим это на следующем заседании Совета глав МИД», – сказал он.

Представитель ЕС отметил, что требование некоторых депутатов в связи с ситуацией вокруг Навального прекратить реализацию проекта «Северный поток – 2» «не находится в компетенции европейских институтов».

«Не стоит просить то, что не относится к компетенции европейских институтов, а является компетенцией государств-членов. Некоторые из вас говорят, что нужно положить конец «Северному потоку – 2». Европейские институты этого сделать не могут, но я могу сказать, что Европейская комиссия никогда не проявляла особого энтузиазма по этому газопроводу», – сказал Боррель.

В Европарламенте на пленарном заседании обсуждают ситуация в Белоруссии, Восточном Средиземноморье а также инцидент с Алексеем Навальным, отношения ЕС с Турцией и Россией.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова оценила продление Евросоюзом санкций против России. Также в Германии рассказали о планах Берлина в ситуации с якобы отравленным блогером Алексеем Навальным.

В Кремле заявляли о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером. Кроме того, Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» Навального.

Лавров подчеркивал, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.