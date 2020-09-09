Лаврова возмутил тон реакции Германии в ситуации с Навальным

Германия показывает абсолютно неприемлемый тон к законным требованиям российской стороны в ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, легитимные, законные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до общественности», – цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, у МИД России накопилось немало вопросов к немецким коллегам по поводу «абсолютно неподобающего отношения» к официальному запросу генпрокуратуры об оказании правовой помощи.

В среду посла Германии Геза Андреас фон Гайр вызвали на беседу в российский МИД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке.

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

На прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовался «Новичок». Об этом же заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. Он также указал, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.