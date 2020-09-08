Посла Германии вызвали в МИД России

Посол Германии Геза Андреас фон Гайр в среду прибудет на беседу в российский МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке, передает РИА «Новости».

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому Навальный, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Позже началось обсуждение влияния ситуации с Навальным на продолжение строительства «Северного потока – 2».