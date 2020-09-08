В бундестаге сочли ошибкой идею остановки «Северного потока – 2»

Взгляд
8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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«Радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву

Подлинность записи до сих пор официально не подтверждена кадр из видео
И экспертное сообщество, и массовая аудитория вот уже несколько дней смеются над опубликованной в Белоруссии аудиозаписью, которая якобы должна доказать «фальсификацию дела Навального Западом». Однако было бы наивно думать, что Лукашенко рассчитывал всерьез помочь России в этом скандале. Эта пленка выполнила для Лукашенко совсем другие задачи. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Материнство не должно продаваться

Сергей Худиев, публицист, богослов
Никого не заставляют под дулом пистолета: суррогатная мать получает свои деньги, заказчики – ребенка. В системе этических воззрений, где торговать можно абсолютно всем, а преступным можно считать только прямое принуждение, трудно понять, что здесь не так. Подробности...

Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. У любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Шахматную партию Навального Россия может выиграть

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело Алексея Навального начинает все больше напоминать «Скрипалиаду». Провокацию, направленную на ухудшение российско-западных отношений и дискредитацию российских властей. Вопрос в том, как России отвечать? Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

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  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

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    В бундестаге сочли ошибкой идею остановки «Северного потока – 2»

    8 сентября 2020, 08:40

    Текст: Евгения Шестак

    Остановка проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным повлечет прекращение энергетического сотрудничества Берлина и Москвы, что является вредным и ошибочным, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

    «Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам», – цитирует РИА «Новости» Эрнста.

    Он пояснил, что отказ от строительства трубопровода навредит репутации правительства Германии, а оператор проекта может потребовать компенсации ущерба. Подобный шаг со стороны ФРГ будет означать прекращение энергетического сотрудничества с Россией.

    Вместе с тем Эрнст призвал российские власти поделиться результатами расследования дела Навального с Берлином и Европой. Парламентарий отметил, что немецкое правительство должно «прозрачно» обмениваться информацией.

    Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия должна дать разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным, иначе Берлин с партнерами «обсудят ответ» на случившееся.

    «Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по «Северному потоку – 2». Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия», – сказал Маас.

    По словам официального представителя кабмина Штеффена Зайберта, канцлер Германии Ангела Меркель разделяет мнение главы МИД ФРГ. 

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток – 2».

    В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

    Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому Навальный, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

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