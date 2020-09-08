В бундестаге сочли ошибкой идею остановки «Северного потока – 2»

Остановка проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным повлечет прекращение энергетического сотрудничества Берлина и Москвы, что является вредным и ошибочным, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам», – цитирует РИА «Новости» Эрнста.

Он пояснил, что отказ от строительства трубопровода навредит репутации правительства Германии, а оператор проекта может потребовать компенсации ущерба. Подобный шаг со стороны ФРГ будет означать прекращение энергетического сотрудничества с Россией.

Вместе с тем Эрнст призвал российские власти поделиться результатами расследования дела Навального с Берлином и Европой. Парламентарий отметил, что немецкое правительство должно «прозрачно» обмениваться информацией.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия должна дать разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным, иначе Берлин с партнерами «обсудят ответ» на случившееся.

«Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по «Северному потоку – 2». Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия», – сказал Маас.

По словам официального представителя кабмина Штеффена Зайберта, канцлер Германии Ангела Меркель разделяет мнение главы МИД ФРГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток – 2».

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому Навальный, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

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