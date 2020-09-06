Германия призвала Россию дать разъяснения по инциденту с Навальным

Россия должна дать разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным, иначе Берлин с партнерами «обсудят ответ» на случившееся, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Он подчеркнул, что «ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед», но Берлин «с партнерами должны будут обсудить ответ», если «в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild am Sonntag.

Маас заявил, что «нападение» осуществили «с использованием международного запрещенного смертельного химического боевого вещества».

Его спросили о том, считает ли Берлин, что за инцидентом стоит Москва. Маас сказал, что «этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом».

При этом Берлин «возлагает большие надежды на российское правительство в раскрытии этого серьезного преступления».

«Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами», – сказал министр.

«Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по «Северному потоку – 2». Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия», – приводит его слова ТАСС.

Маас отметил, что в реализации проекта «участвуют более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них из Германии». Министр призвал не «сужать дискуссии только до темы «Северного потока – 2».

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что якобы обнаруженный в крови Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали о том, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Отравляющие вещества, об обнаружении которых в биоматериале Навального сообщил в пятницу журнал Spiegel, не найдены у омских медиков, работавших с пациентом.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что далеко не все немецкие политики приняли на веру причастность властей России к следам «Новичка», якобы обнаруженным у блогера.