Россия достойна праздника сама по себе

Как вы объясните ребенку, что мы празднуем 12 июня? Да что там ребенку. Как вы это объясняете себе?

С 1993 года по 1997 этот день назывался Днем независимости России, потому что так его обозначил в своем телевизионном обращении к народу Б.Н. Ельцин. Если есть независимость, разумно спросить, от кого она?

12 июня 1990 года с трибуны I съезда народных депутатов РСФСР прозвучало – «Пока Россия находится в составе СССР, полный ее суверенитет невозможен». Депутат Абдулатипов с характерным акцентом говорил о том, что есть политический суверенитет, а есть национальный суверенитет, и это не одно и то же. И с этим России придется разбираться все девяностые годы.

Съезд народных депутатов РСФСР был не таким эпохальным событием как съезд таких же депутатов СССР годом раньше, но, как оказалось, стал началом новой российской государственности.

Общая канва примерно такова – созданный в 1922 году Советский Союз стал постепенно разваливаться. Степень неожиданности этого развала зависит от перспективы взгляда. Для человека из 1984-1987 годов развал был полной неожиданностью. Но человеку из 1989 года, уже было понятно, что республики как-то поползут. А, скажем, года через три-четыре всем было очевидно, что иначе и быть не могло. При этом абсолютное большинство населения России, той самой РСФСР, было против распада Советского Союза. И даже по опросам 2022 года 58% населения считали денонсирование договора столетней давности о создании СССР ошибкой.

Республики стали постепенно объявлять о своей независимости, все двигалось к Беловежскому соглашению, РСФСР тоже была республикой в составе СССР, и если все получали независимость от более крупного образования, то и России следовало такую независимость получить.

Но если все республики были равноправными частями чего-то большего, значит, это большее из них и состояло. Выходит, отделялись они не от чего-то единого и центрального, а друг от друга. Можно было бы сказать, что они отделялись от России, но как мы видим, 12 июня 1990 года Россия сама провозгласила свое отделение от всех остальных.

Сложный диалектический казус. При этом после распада Советского Союза именно Россия унаследовала все долговые обязательства, это еще называли правопреемственностью. Например, выплаты по ленд-лизу закончились в 2006 году. Но чего ж об этом вспоминать, да?

Итак, Россия провозгласила собственную независимость 12 июня 1990 года, но за десять лет слово «независимость» как-то не прижилось, все чувствовали эту фальшь. Поэтому переименовали праздник в День России, который мы теперь и отмечаем.

В 90-е годы все еще прекрасно помнили процесс распада государства, да, собственно, и продолжали жить внутри этого процесса, поэтому не очень понимали – а что праздновать в эту дату? Вот была огромная страна. Не без проблем, не без недочетов. Но с сильной экономикой, с растущим населением, с военной мощью и даже – вот уж настоящий дефицит по нынешним временам – с гуманистической объединяющей идеей и ясным образом будущего.

Я не склонен идеализировать Советский Союз, но нельзя же не признать, что все это там было.

А потом вдруг на съезде депутатов объявили независимость и начались увлекательные девяностые годы, основной проблемой которых была полная потеря ориентиров. А без ориентиров — идейных, бытовых, профессиональных, экономических – невозможно построение самоидентификации. Ни национальной, ни личной. Вдруг оказалось, что инженер – профессия не очень хорошая, а вот рэкетир – отличная.

Оказалось, что никакого коммунизма не будет, строить его не надо, а надо строить капитализм, но как его строить, никто не объяснил. Как жить в этом капитализме за зарплату школьного учителя, равную долларам шести-семи, тоже непонятно. И так далее. Слово «независимость» воспринималось как издевательство – независимость от денег и благополучия.

Человеку, находящемуся внутри переходного периода, невозможно объяснить, что сопровождающие его неудобства носят временный характер. Потенциальное улучшение маячит где-то в будущем, а есть нужно каждый день.

В 1995-м, а уж тем более в 1998 году казалось, что так будет всегда – потерянная нелепая нищающая страна. О каком Дне России может идти речь? Разве только о дне.

Однако теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. Кажется, что за 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день. Россия постепенно стала некоей мировой константой, которая достойна праздника сама по себе. У всего большого и значительного должен быть свой день. Вот это – день России.

Да, к 12 июня не сводится история тысячелетней государственности нашей страны, но, может быть она и не должна сводиться к какой-то одной дате?

Давайте рассуждать иначе. Нам нужен свой государственный праздник? Да.

Так и пусть им будет 12 июня. Хороший летний день. День России.



