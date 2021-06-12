В чем был смысл декларации о суверенитете России

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В России выявили 13,5 тыс. новых случаев коронавируса

12 июня, суббота  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
Разделы

Армянский коньяк сдался Евросоюзу

Армения лишается права называть свой алкоголь коньяком Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Армения отдает европейцам всего за три миллиона евро свое советское алкогольное наследие – армянский коньяк. Ереван не сможет его больше называть коньяком. А этих денег ни на какую помощь коньячной промышленности, конечно, не хватит. Почему Армения так легко отдала то, что ее кормит, в отличие от России, которая отстояла свои права и на коньяк, и на шампанское?  Подробности...
Перейти в раздел…

США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему коронавирус не уходит из России

COVID-19 гораздо опаснее прочих вирусных инфекций, напоминают врачи Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские медики фиксирует рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Такими темпами потребуется более года, чтобы вакцинировать до 50% населения России. Как стране добиться коллективного иммунитета? Подробности...
Перейти в раздел…

США испуганы технологическим прорывом Китая

Китайские технологии стремительно догоняют и обгоняют американские SOPA Images/Reuters
Американская элита начинает реализацию грандиозной задачи – первой такой со времен лунной гонки с СССР. Сотни миллиардов долларов будут вложены в развитие национальной науки и технологии, и все потому, что буквально в затылок Америке дышит Китай. В каких областях знаний и изобретений КНР уже обошла США? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

В чем был смысл декларации о суверенитете России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему «раскололся» Протасевич

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй, племя младое, незнакомое – ломать нечего. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Без свободы человек может обходиться свободно

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Можно считать оптимизм привычкой видеть плюсы даже на кладбище. Как по мне, кладбище, на котором еще не лежишь – уже повод для оптимизма. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Перейти в раздел…

Байден на «сосисочной войне»

Украине запретили «героев» и «славу»

Обсуждение: 15 комментариев

«Литва краснеет от стыда»

Перейти в раздел…

Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
Подробности...

В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
Подробности...

Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
  • Удобство

  • Опасность
Какую проблему вы считаете главной для России?
  • Бедность

  • Безработица

  • Внешние угрозы и санкции

  • Демография

  • Инфляция и рост цен

  • Коррупция

  • Качество медицины

  • Уровень образования

  • Технологическая отсталость
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 13,5 тыс. новых случаев коронавируса
    Путин: Я привык к атакам с разных сторон Заподозренный в получении секретных данных россиянин покинул Токио В Японии предрекли гибель страны из-за «удара России» по авторитету Токио Проглоченному китом аквалангисту из США удалось выжить
    Путин оценил состояние отношений России и США Российский триколор запустили в стратосферу в честь Дня России Появилось видео дебюта Бузовой на сцене МХАТа в спектакле о Сталине При стрельбе в Техасе пострадали 12 человек
    Путин ответил на вопрос о передаче Ирану спутниковых технологий Москва указала на негативную тенденцию отношений России с ЕС Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский Кот-оракул Ахилл предсказал поражение сборной России в стартовом матче Евро-2020

    Главная тема


    Банк России заставил рубль укрепляться

    «сильно отличается»


    Путин сравнил Байдена и Трампа

    «подвергают США риску»


    В Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой»

    мертвые души


    В ГИБДД нашли позволяющую не платить штрафы лазейку

    Видео

    националистический слоган


    Украина досрочно потерпела политическое поражение на Евро-2020

    советское наследие


    Армянский коньяк сдался Евросоюзу

    спор Британии с ЕС


    Байден вмешался в «сосисочную войну»

    авиакатастрофа в донбассе


    Суд по малайзийскому Boeing подрывает антироссийскую пропаганду

    особый класс


    Дмитрий Дробницкий: Глобальный либерализм создает мнимые сущности

    привычка оптимизма


    Алексей Алешковский: Без свободы человек может обходиться свободно

    ломать нечего


    Максим Соколов: Почему «раскололся» Протасевич

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
    Андрей Колесник

    В чем был смысл декларации о суверенитете России

    Андрей Колесник
    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
    		12 июня 2021, 12:11

    День России, отмечаемый 12 июня, многие, особенно старшее поколение, считают противоречивым праздником.

    И правда, Верховный совет РСФСР принял в этот день 1990 года декларацию о суверенитете. Суверенитет – то есть независимость. Звучат иногда и такие вопросы: от кого тогда провозгласила независимость РСФСР? Не от себя ли самой? И спорят до сих пор, почему развалился Советский Союз?

    Что ж, тогда действительно было время в какой-то мере разбрасывать камни. Вина за распад СССР лежит не только на Горбачеве и Ельцине. Страну разрушили внутренние конфликты, с которыми эти политики не смогли справиться. Сам факт появления в руководстве страны таких политиков – яркий признак кризиса, в котором тогда находилось государство.

    Кризис, конечно, заключался не только в фигурах политиков. Противоречия между РСФСР и другими республиками. Межнациональные проблемы. Экономические провалы. Очереди и дефицит. Чрезмерные расходы на армию. Неэффективность советской системы хозяйствования. Разница в благосостоянии живущих при тотальном дефиците земель Центральной России и относительно благополучных национальных окраин.

    А самое главное – ложь и лицемерие советского политического руководства. Гигантский контраст между советской пропагандой и реальностью. Банкротство коммунистической идеи.

    Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

    Поэтому декларация о суверенитете РСФСР имела реальный политический смысл. Она несла правильное обновление политического курса. Вспомните, какие миллионные толпы выходили тогда на улицы Москвы и других городов страны. Как искренне люди кричали: «Долой КПСС!».

    Желание избавиться от опостылевшего режима было поистине всенародным. Никто больше не хотел жить в подобных условиях. Поэтому решения, подписанные позднее полупьяными участниками Беловежского соглашения, были приняты людьми с облегчением. Миллионы людей думали, что избавление от коммунистической системы само по себе приведет к немедленному процветанию.

    Тогда мало кто понимал, что в итоге будет разрушена наша огромная Родина. Никто и представить не мог, к каким последствиям приведет, как тогда говорили, «цивилизованный развод между республиками». Многие полагали, что СНГ станет обновленной формой существования СССР, а бывшие советские республики будут жить в том же режиме, как сегодня живет Евросоюз – без границ, без конфликтов, с общим рынком, общими интересами и ценностями. Что большая Россия, пусть и в таком виде, но будет сохранена.

    Все эти представления оказались крайне наивными. Теперь, 30 лет спустя, это очевидно большинству населения нашей страны. Но что мы видим сегодня? Несмотря на политический разрыв, миллионы жителей теперь независимых стран Средней Азии стремятся работать и жить в России. Миллионы украинцев и белорусов. Армяне и азербайджанцы, грузины и молдаване.

    О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже многие поляки – я это знаю точно, как житель приграничной с Польшей Калининградской области – вопреки политике польского правительства сегодня любят и понимают русских. А русофобия, расплодившаяся в странах бывшего СССР и бывшего Восточного блока, продается все хуже.

    Жизнь подталкивает соседей России к большей интеграции с нашей страной. И это касается не только славянских народов. Странам на территории Евразии и Восточной Европы пора глубже и плотнее взаимодействовать. Поодиночке не справиться ни с пандемией коронавируса, ни с проблемами в экономике. Общих решений требует и энергетика, и климат, и безопасность.

    Конечно, любые интеграционные процессы на постсоветском пространстве должны реализовываться на новых принципах. Объединять людей общих ценностей и представлений. На условиях настоящего партнерства. При справедливом распределении благ и доходов, взаимовыгодно и равноправно. Не за счет и не против России или кого бы то ни было еще.

    Пришло время не разбрасывать камни, а собирать их обратно. Сегодня День России означает именно это.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •