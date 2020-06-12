Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

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12 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Демонстративное омовение ног чёрным ещё аукнется Америке

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Это жест пассивной агрессии в несколько ходов. И адресован он вообще не чёрным, которым моют ноги – а всем остальным, которые это смотрят и наливаются праведным гневом со страшной силой. Подробности...
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Хомячководам граждане не нужны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас неважно, выступаете ли вы за поправки в Конституцию или являетесь их противниками. Все граждане России обязаны прийти на участки и выразить свое мнение в бюллетенях. Те, кто останутся дома, вполне могут считать себя хомячками. Подробности...
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С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

Максим Соколов, публицист
Даже среди оппозиционеров, в принципе считающих, что Крым не наш, наблюдаются разногласия. Что и понятно. Явить полную солидарность с Украиной в этом вопросе – значит загнать себя в полную и окончательную маргиналию. Подробности...
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              Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

              Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемии   12 июня 2020, 21:30
              Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
              Текст: Андрей Резчиков

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              В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД.

              В пятницу в честь Дня России на Красной площади состоялся праздничный гала-концерт «Мы вместе!». Это было первое в России выступление артистов перед зрителями после введения в середине марта ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. 

              В этом году традиционный праздник был не столь массовым как прежде из-за соображений безопасности. В частности, зрителям пришлось соблюдать дистанцию не менее двух метров. Да и пригласили на Красную площадь не всех желающих, а только медиков, волонтеров, соцработников и всех тех, кто во время пандемии спасал человеческие жизни и оказывал людям помощь.

              Перед началом концерта к волонтерам обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он поблагодарил все 116 тысяч волонтеров, присоединившихся к акции «Мы вместе!». Кроме того, он высказал слова благодарности сотрудникам предприятий, перечислявших свои зарплаты на борьбу с коронавирусом, а также представителям бизнеса, которые оказывали помощь акции деньгами, продуками, оборудованием, медикаментами и средствами зашиты. Кириенко особо отметил работу семи тысяч активистов общественного движения «Волонтеры-медики», помогавших врачам в «красных» зонах больниц.

              «Немножко непривычный концерт, когда, глядя в зал, ты видишь не только лица участников, но и пустые места. И сначала кажется, что нас меньше, чем обычно. Но видя, какое количество людей присоединилось к акции «Мы вместе!» за эти два месяца, я понимаю, что нас гораздо больше, чем может вместить любой зал... За каждым пробелом между вашими креслами – десятки, сотни, а на самом деле тысячи ваших соратников, таких же неравнодушных людей», – сказал Кириенко. Он подчеркнул, что особое уважение вызывают люди, готовые в сложной ситуации прийти на помощь тому, кому сейчас тяжелее.

              Кириенко рассказал, что организаторы акции «Мы вместе!» сначала не планировали открывать счет для перечисления средств, поскольку проект рассматривался как исключительно волонтерский. Но в итоге счет появился, так как нашлось много желающих оказать финансовую поддержку акции. Изменилась и работа волонтеров - если сначала они занимались только доставкой лекарств и продуктов, то позже также начали оказывать юридическую и психологическую помощь.

              «Кто-то поздравлял пожилых людей с днем рождения, кто-то читал стихи детям. Здесь невозможно сравнивать, какая помощь была меньшая, а какая большая. Она вся была очень ценной,

              потому что для человека в трудное время — самое главное понимать, что ты не один», – убежден Кириенко.

              Он сообщил, что президент России Владимир Путин  в канун Дня России подписал распоряжение об учреждении памятной медали для участников акции «Мы вместе!». «Неслучайно, что сегодня здесь на Красной площади и по всей стране самые первые активные участники этого проекта получают эти памятные медали. Это очень свойственно именно нашей стране. Это в культурном коде России, что в трудную ситуацию мы объединяемся. Вместе мы справимся с любой проблемой и победим» – отметил Кириенко.

              В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что волонтерам в период пандемии пришлось бороться с невидимым врагом. «Вы работали с медиками в «красной» зоне, иногда просто общались с ними, а морально и психологически это очень важно. Вы абсолютно смелые люди, что нашли в себе мужество войти в «красную» зону, это не каждому дано», – сказала Голикова.

              Она назвала символичным, что собравшихся чествуют президентской наградой на Красной площади. «Спасибо вам огромное. Когда мы вместе, мы можем совершать великие дела», – подчеркнула Голикова.

              Среди награжденных памятной медалью оказалась студентка третьего курса кафедры рекреации и спортивно-оздоровительного туризма РГУФКСМиТ Анастасия Кузнецова. Она присоединилась к общественному движению Мосволонтер, потому что хотела помочь людям справиться с трудностями во время пандемии коронавируса. Сначала студентке пришлось пройти онлайн-обучение, а затем очный этап – инструктаж в волонтерском штабе. Все эти действия, рассказала Кузнецова газете ВЗГЛЯД, были необходимы, так как волонтеры оказывались на передовой борьбы с коронавирусом. Перед началом выполнения заявок на доставку продуктов и лекарств всем волонтерам выдали средства индивидуальной защиты (СИЗ). Позже в целях безопасности были введены смены: после недели работы давался двухнедельный перерыв.

              «Но в самом начале пандемии все работали без остановки»,

              - рассказала волонтер.

              «Я понимаю, что без людей, готовых помочь, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями начали бы самостоятельно выходить на улицы и мы бы не справились с пандемией так быстро, она продлилась бы гораздо больше. Причастность к большому общему делу заряжает. Заявок сразу было очень много. Я успевала выполнить за день 3-4 заявки. После каждой выполненной заявки испытываешь воодушевление. Хочется помогать еще и еще», – призналась Кузнецова, которая выполнила более 50 заявок.

              Яркие эмоции, по ее словам, вызывала любая благодарность людей, даже простое «спасибо». «Нам было запрещено что-либо принимать в ответ. Поэтому от любого слова в знак благодарности становилось хорошо. После первой выполненной заявки я поняла, насколько волонтерская деятельность сильно заряжает позитивными эмоциями. Мы все  - один народ и между всеми нами есть некая связь», – считает собеседница.

              Кузнецова убеждена, что победить пандемию удалось общими усилиями, в том числе сознательным поведением тех, кто оставался дома. «Мы сплотились против пандемии, приняли соответствующие меры. Эта пандемия стала нашим опытом солидарности, поэтому День России – наш общий день. Мы показали себя одной страной, надеюсь, нас больше ничего плохого не ждет», – надеется Кузнецова.

              Другой активист «Мосволонтера», Микаэль Романов, выполнил более 200 заявок. Он работает в московском Дворце спорта «Мегаспорт», но с началом пандемии взял отпуск ради помощи людям. «Мне сразу захотелось помочь тем, кто не мог выйти из дома по тем или иным причинам. Людям нужно помогать всегда, а не только во время пандемии. Если у человека есть желание делать что-то хорошее, он может заняться этим в любое время», – сказал Романов газете ВЗГЛЯД.

              Волонтер добавил, что в праздник чувствует единство страны и общества. «День России – это светлый праздник. Я испытываю только добрые эмоции по этому поводу. Мне было очень приятно получить приглашение на этот концерт», – поделился Романов.

               

              На праздничный концерт была приглашена и активист «Волонтеров-медиков» Татьяна Афонасьева. Она помогала медперсоналу московской городской клинической больницы № 40 в «красной» зоне, где находились пациенты с коронавирусом. По ее словам, пандемия показала, как изменилось отношение к волонтерам: «Государство уже активно поддерживает волонтеров. И такая тенденция наверняка сохранится. Это вполне соответствует духу России».  Она считает, что огромную помощь движению окажут и поправки в Конституцию, которые  накладывают на правительство обязанность поддерживать и развивать волонтёрство.  «Таким образом государство гарантирует поддержку некоммерческим организациям, добровольческой и волонтерской деятельности. Более того, общественные организации будут участвовать в выработке государственной политики в этой сфере», – сказала Афонасьева газете ВЗГЛЯД.

              В пятницу по всей России прошли различные праздничные мероприятия, в том числе – флэшмобы, фестивали граффити, световые инсталляции. Одной из самых массовых стала всероссийская акция по раздаче ленточек триколор всем выписывающимся из больниц пациентам, перенесшим коронавирус.

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