Диана Гурцкая: Сегодня время дарить добро и беречь друг друга

«Время сейчас – очень сложное, поэтому сегодня я волновалась, как, может быть, никогда. Но я ощущала ответные волны теплоты, которые шли от слушателей, хотя мы и находились далеко друг от друга», – сказала газете ВЗГЛЯД заслуженная артистка России Диана Гурцкая. Она провела онлайн-концерт для детей из хосписов, а также для врачей и добровольцев, которые помогают маленьким пациентам.

В пятницу состоялась трансляция очередного концерта проекта «Подари искусство #онлайн» для подопечных детских домов и пациентов детских хосписов, сообщил сайт Общественной палаты России (ОП). Перед юной аудиторией выступила заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая. Дети стали одними из первых слушателей нового альбома Гурцкой, который называетя «Время». Кроме детей зрителями стали доктора, педагоги и волонтеры, которые работают в детских домах и хосписах. Концерт состоялся при участии Детского музыкального театра юного актера и под эгидой Общественной палаты. Гурцкая возглавляет комиссию ОП по поддержке семьи, материнства и детства.

О том, какую помощь люди искусства могут оказать маленьким пациентам, а также медикам и волонтерам, ведущим борьбу с пандемией, певица Диана Гурцкая рассказала в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Диана Гудаевна, правда ли, что сегодня вы выступали впервые с начала режима самоизоляции?

Диана Гурцкая: Да, впервые с середины марта я живьем вышла в эфир. Пусть даже и онлайн. Было целое море чувств, я даже прослезилась на последней песне. Последней песней была «Молитва» композитора Кима Брейтбурга – замечательная, необходимая сегодня всем. Каждая строчка отзывалась в душе.

Мы накануне долго размышляли над тем, как будут сегодня звучать эти песни, насколько они уместны. Там есть и новые, и старые песни, как та же «Молитва». Этим альбомом мы хотим согреть каждого зрителя и слушателя. Даже если у одного зрителя шевельнется в сердце любовь, в душе зазвучит молитва – значит, я не напрасно живу.

А зрителей и слушателей сегодня было много: взрослые и дети из детдомов, пациенты детского хосписа. Они потом задавали много вопросов. Многим было интересно – как и когда я начинала заниматься музыкой. У нас получилось очень живое общение. Мне писали слова благодарности, добрые пожелания. Время сейчас – очень сложное, поэтому сегодня я волновалась, как, может быть, никогда. Но я ощущала ответные волны теплоты, которые шли от слушателей, хотя мы находились далеко друг от друга.

ВЗГЛЯД: Сейчас нередко можно услышать, что коронавирус разделил нас всех, развел на «социальную дистанцию». Мы забились по своим норам...

Д.Г.: Разделить наших людей невозможно. У нас очень душевная страна и я счастлива, что в ней живу! Не зря говорят, что в России очень добрые люди. И тому сейчас есть множество примеров. Каждый, кто в силах, пытается сделать что-то для других. Например, и врачи, и волонтеры – на «переднем крае» этой любви, которая проявляется через помощь.

ВЗГЛЯД: Вам, наверное, доводилось слышать, что в Сети многие возмущаются ограничениями и запретами – не гулять, не встречаться, носить маску?

Д.Г.: Да, но я скажу, что неправильно возмущаться этими мерами. У нас все делается правильно, пусть это некоторые и не понимают.

Сегодня мы все уже должны понимать, насколько коварен этот вирус.

Я сама без маски не выхожу никуда. Да и по улицам сейчас не гуляю. Я боюсь не сама заразиться, а того, что вдруг заражу кого-то, сама не зная того, стану носительницей вируса. Я очень переживаю за детей, да и вообще за всех. За врачей, которые ежедневно рискуют своим здоровьем.

Во время концерта рядом стояли мои коллеги и друзья, которые помогали все это провести. Очень хотелось коснуться их руками, обнять. Но нельзя – мы тоже соблюдали дистанцию, стояли на безопасном расстоянии друг от друга. Так сегодня надо. Да, мы не можем сегодня «обнимать» физически. Однако дарить любовь и добро можно и нужно даже на расстоянии. И это сегодня понимаешь особенно остро и ясно.

ВЗГЛЯД: Станет ли мир другим после коронавирусной беды? В лучшую или в худшую сторону изменятся люди?

Д.Г.: Добро победит зло. Так было всегда, будет и сейчас. Но каким будет мир, зависит не от внешних обстоятельств, а от нас самих. В нашей стране уже многое сделано, чтобы победить эту напасть и мы ее, безусловно, одолеем. Конечно, горько, когда на улице поют птицы, слышится запах сирени, а ты сидишь взаперти. Хочется ощутить, «потрогать» весну. Но, дорогие мои, давайте выдержим это испытание! Ведь мы можем пройти его только вместе, как я пою в своей песне «Когда мы вместе», которой сегодня я открыла концерт.

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Надо помочь врачам, которые помогают нам. Поверьте, мы еще выйдем в весну, обнимемся, пойдем в гости. Жизнь вернется! Главное, чтобы мы сами ее ни у кого случайно не отняли. Наши врачи – пример для подражания. Поэтому и концерт я начала с благодарности медикам – за их профессионализм и доброе сердце. Я благодарила всех медиков, волонтеров, всех кто сегодня спасает нас, защищает наше здоровье. Поистине, мир не без добрых людей. А особенно у нас, в России.

ВЗГЛЯД: Ваших близких и друзей не коснулся СOVID?

Д.Г.: В семье нашей никто не болел. Были знакомые, которые заразились, но слава Богу, вылечились. Но когда ты каждый день слышишь, что это случается с другими людьми, узнаешь о смертях, то начинаешь воспринимать эту боль как свою собственную. А когда кто-то выздоравливает, то и мне становится хорошо.

Поэтому я так хочу пожелать и всем своим слушателям, прежде всего, здоровья! Сегодня вдруг выяснилось, что это такая важная и такая хрупкая вещь. Мы мечтаем о путешествиях, каких-то приобретениях, а оказалось: не будет здоровья и ничего этого больше не нужно. Храни вас всех Бог, дорогие!

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