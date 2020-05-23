Диана Гурцкая: Сегодня время дарить добро и беречь друг друга

Взгляд
23 мая, суббота  |  Последнее обновление — 09:53  |  vz.ru
Разделы

Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко вообразил Белоруссию ракетной державой

Белорусские ракеты должны заменить китайские в РСЗО «Полонез»Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Александр Лукашенко потребовал белорусскую оборонку ускорить создание собственной ракеты с дальностью до 300 километров. Состоящая в ОДКБ Белоруссия ведет совместные разработки и производство вооружений с Китаем и даже с Украиной. Но при этом Лукашенко не намерен «перед россиянами становиться на колени». Так для чего Минску нужна собственная ракетная программа и кому будет угрожать это оружие? Подробности...
Перейти а раздел…

Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
Перейти а раздел…

Неизвестные МиГ-29 резко подняли ставки в ливийском конфликте

МиГ-29 неизвестного происхождения начали боевые действия в ЛивииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Впервые со времен убийства Каддафи в Ливии началась крупная военно-воздушная операция. Судя по всему, в ней будут принимать участие самолеты МиГ-29. Некоторые источники уже утверждают, что они якобы прилетели из Сирии. Можно ли верить подобным сообщениям и что означает появление новой авиации для боевых действий в этой стране? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    США навязали России тяжелый выбор

    Главные орденоносцы России

    Украина поссорилась с Болгарией

      Перейти а раздел…

      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
      Подробности...

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Все союзники по НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу
              Посольство раскритиковало США за грант на «разоблачение» РоссииМедведчук указал на угрозу потери Украиной ДонбассаВ Европе запретят дьюти-фри на борту самолетовМедики рассказали о простом способе дезинфекции маски
              В армию поступили первые серийные образцы «Коалиции-СВ»В Киеве от Донбасса потребовали разоружения в августе для участия в выборахВ Эстонии призвали освободить украинцев от «рабского труда»На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи
              Власти США задумались о новом ядерном испытанииМаск счел статистику по COVID-19 в США недостовернойНАСА объявило о готовности корабля Маска к пилотируемому полетуПандемия положительно сказалась на популяции пчел в мире

              Главная тема


              Лукашенко увидел Белоруссию ракетной державой

              «без объявления войны»


              Волкер придумал, как включить Украину, Грузию и Молдавию в НАТО

              «так и не решились»


              Украина, США, Британия и Эстония не захотели слушать жителей Крыма в СБ ООН

              открытое небо


              В Конгрессе США испугались «плохого поведения» России «без наблюдения и контроля»

              Видео

              шестой срок


              Лукашенко станет президентом в новой реальности

              легальная разведка


              Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

              основа взаимоотношений


              Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

              Андрей Ермак и Леонид Кучма


              Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

              Знаем, как надо


              Алексей Алешковский: Россия не одурела

              Россия, вперед!


              Борис Межуев: Что значит быть цивилизацией

              Ухудшение ситуации


              Андрей Бабицкий: В Донбассе – новая фаза военного конфликта

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?

              Диана Гурцкая: Сегодня время дарить добро и беречь друг друга

              «Через музыку я пытаюсь передать то, что мы чувствуем в это сложное время», – говорит Гурцкая   23 мая 2020, 09:20
              Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
              Текст: Андрей Самохин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Время сейчас – очень сложное, поэтому сегодня я волновалась, как, может быть, никогда. Но я ощущала ответные волны теплоты, которые шли от слушателей, хотя мы и находились далеко друг от друга», – сказала газете ВЗГЛЯД заслуженная артистка России Диана Гурцкая. Она провела онлайн-концерт для детей из хосписов, а также для врачей и добровольцев, которые помогают маленьким пациентам.

              В пятницу состоялась трансляция очередного концерта проекта «Подари искусство #онлайн» для подопечных детских домов и пациентов детских хосписов, сообщил сайт Общественной палаты России (ОП). Перед юной аудиторией выступила заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая. Дети стали одними из первых слушателей нового альбома Гурцкой, который называетя «Время». Кроме детей зрителями стали доктора, педагоги и волонтеры, которые работают в детских домах и хосписах. Концерт состоялся при участии Детского музыкального театра юного актера и под эгидой Общественной палаты. Гурцкая возглавляет комиссию ОП по поддержке семьи, материнства и детства.

              О том, какую помощь люди искусства могут оказать маленьким пациентам, а также медикам и волонтерам, ведущим борьбу с пандемией, певица Диана Гурцкая рассказала в интервью газете ВЗГЛЯД.

              ВЗГЛЯД: Диана Гудаевна, правда ли, что сегодня вы выступали впервые с начала режима самоизоляции?

              Диана Гурцкая: Да, впервые с середины марта я живьем вышла в эфир. Пусть даже и онлайн. Было целое море чувств,  я даже прослезилась на последней песне. Последней песней была «Молитва» композитора Кима Брейтбурга – замечательная, необходимая сегодня всем. Каждая строчка отзывалась в душе.

              Мы накануне долго размышляли над тем, как будут сегодня звучать эти песни, насколько они уместны. Там есть и новые, и старые песни, как та же «Молитва». Этим альбомом мы хотим согреть каждого зрителя и слушателя. Даже если у одного зрителя шевельнется в сердце любовь, в душе зазвучит молитва – значит, я не напрасно живу. 

              А зрителей и слушателей сегодня было много: взрослые и дети из детдомов, пациенты детского хосписа. Они потом задавали много вопросов. Многим было интересно – как и когда я начинала заниматься музыкой. У нас получилось очень живое общение. Мне писали слова благодарности, добрые пожелания. Время сейчас – очень сложное, поэтому сегодня я волновалась, как, может быть, никогда. Но я ощущала ответные волны теплоты, которые шли от слушателей, хотя мы находились далеко друг от друга.

              ВЗГЛЯД: Сейчас нередко можно услышать, что коронавирус разделил нас всех, развел на «социальную дистанцию». Мы забились по своим норам...

              Д.Г.: Разделить наших людей невозможно. У нас очень душевная страна и я счастлива, что в ней живу! Не зря говорят, что в России очень добрые люди. И тому сейчас есть множество примеров. Каждый, кто в силах, пытается сделать что-то для других. Например, и врачи, и волонтеры – на «переднем крае» этой любви, которая проявляется через помощь.

              ВЗГЛЯД: Вам, наверное, доводилось слышать, что в Сети многие возмущаются ограничениями и запретами – не гулять, не встречаться, носить маску?

              Д.Г.: Да, но я скажу, что неправильно возмущаться этими мерами. У нас все делается правильно, пусть это некоторые и не понимают.

              Сегодня мы все уже должны понимать, насколько коварен этот вирус.

              Я сама без маски не выхожу никуда. Да и по улицам сейчас не гуляю. Я боюсь не сама заразиться, а того, что вдруг заражу кого-то, сама не зная того, стану носительницей вируса. Я очень переживаю за детей, да и вообще за всех. За врачей, которые ежедневно рискуют своим здоровьем.

              Во время концерта рядом стояли мои коллеги и друзья, которые  помогали все это провести. Очень хотелось  коснуться их руками, обнять. Но нельзя – мы тоже соблюдали дистанцию, стояли на безопасном расстоянии друг от друга. Так сегодня надо. Да, мы не можем сегодня «обнимать» физически. Однако дарить любовь и добро можно и нужно даже на расстоянии. И это сегодня понимаешь особенно остро и ясно.

              ВЗГЛЯД: Станет ли мир другим после коронавирусной беды? В лучшую или в худшую сторону изменятся люди?

              Д.Г.: Добро победит зло. Так было всегда, будет и сейчас. Но каким будет мир, зависит не от внешних обстоятельств, а от нас самих. В нашей стране уже многое сделано, чтобы победить эту напасть и мы ее, безусловно, одолеем. Конечно, горько, когда на улице поют птицы, слышится запах сирени, а ты сидишь взаперти. Хочется ощутить, «потрогать» весну. Но, дорогие мои, давайте выдержим это испытание! Ведь мы можем пройти его только вместе, как я пою в своей песне «Когда мы вместе», которой сегодня я открыла концерт.

              Надо помочь врачам, которые помогают нам. Поверьте, мы еще выйдем в весну, обнимемся, пойдем в гости. Жизнь вернется! Главное, чтобы мы сами ее ни у кого случайно не отняли. Наши врачи – пример для подражания. Поэтому и концерт я начала с благодарности медикам – за их профессионализм и доброе сердце. Я благодарила всех медиков, волонтеров, всех кто сегодня спасает нас, защищает наше здоровье. Поистине, мир не без добрых людей. А особенно у нас, в России.

              ВЗГЛЯД: Ваших близких и друзей не коснулся СOVID?

              Д.Г.: В семье нашей никто не болел. Были знакомые, которые заразились, но слава Богу, вылечились. Но когда ты каждый день слышишь, что это случается с другими людьми, узнаешь о смертях, то начинаешь воспринимать эту боль как свою собственную. А когда кто-то выздоравливает, то и мне становится хорошо.

              Поэтому я так хочу пожелать и всем своим слушателям, прежде всего, здоровья! Сегодня вдруг выяснилось, что это такая важная и такая хрупкая вещь. Мы мечтаем о путешествиях, каких-то приобретениях, а оказалось: не будет здоровья и ничего этого больше не нужно. Храни вас всех Бог, дорогие!

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............